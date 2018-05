Curar las heridas en la sociedad y contar la verdad, retos tras el fin de ETA

Madrid (EuroEFE) .- La disolución de ETA, certificada el viernes 4, da paso ahora a la reflexión sobre cómo sanar las heridas que la banda terrorista generó en la sociedad y cómo contar a las futuras generaciones este episodio de la reciente historia de España.

Después de más de medio siglo de actividad, más de 850 muertos y miles de heridos y extorsionados, ETA "ha desmantelado sus estructuras" y puesto fin "a su trayectoria", según el comunicado de la banda.

La nota ha encrespado los ánimos de la mayoría de la clase política y de las asociaciones de víctimas del terrorismo porque no hay en ella el menor asomo de autocrítica y tampoco se pide perdón por el daño causado.

Por eso, se levantaron voces que reclaman que a las futuras generaciones se les explique que ETA fue una organización terrorista que actuó contra la democracia española y contra el sentir mayoritario de la sociedad. Es lo que se conoce como el "relato", que los demócratas subrayan que no puede hacer concesiones a los etarras.

El portaveu de la Comissió @MargSchinas sobre la disolució definitiva d'#ETA:

Donem la benvinguda a questa decisió.

A la UE no hi ha lloc per al terrorisme, ni les armes.

Això és la UE i la UE està basada en l'estat de dret. pic.twitter.com/ct6VfbTqae