Snapchat se suma al código de conducta de la UE contra el "lenguaje del odio"

Bruselas (EuroEFE).- La aplicación Snapchat se ha unido al Código de Conducta europeo para combatir "el lenguaje del odio" en internet, del que forman parte Facebook, Youtube o Twitter, informó este lunes el Ejecutivo comunitario

Será la séptima plataforma que se comprometa a respetar esas directrices contra la incitación a la violencia y el odio, siguiendo los pasos de otras como Instagram o Google+, que anunciaron su participación el pasado enero.

La comisaria europea de Justicia y Consumidores, Vera Jourová, valoró el compromiso de Snapchat y opinó que "el creciente" número de participantes (en el Código de Conducta) demuestra que "es una manera eficiente de hacer de Internet un lugar más seguro".

Wonderful news that @Snap is signing up to the EU Code of Conduct on Illegal #OnlineHateSpeech. It just goes to show that our Code of Conduct really is helping to make the internet #NoPlace4Hate. https://t.co/dibCQCmY5j