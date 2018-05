Absueltos de todos los cargos los bomberos de Proem-aid

Mitilene (Grecia) (EuroEFE).- El tribunal de primera instancia de Lesbos absolvió este lunes a los tres bomberos españoles de la ONG Proem-Aid, Manuel Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez, juzgados en Grecia por la acusación de tentativa de trafico de personas y el juez rechazó los argumentos de la acusación de que, en enero de 2016 cuando rescataban refugiados en aguas de esta isla griega, iban a traficar con personas.

Los bomberos españoles comparecieron durante varias horas junto a Mo Abassi y Salam Aldeem, los dos daneses que tripulaban la embarcación cuando fueron detenidos por los guardacostas griegos, en nombre de la ONG danesa Team Humanity

Poco antes, Proem-Aid publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que decía "¡Se ha hecho JUSTICIA! Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez han sido absueltos de todos los cargos. (...) Sin duda, representa una gran victoria de la ayuda humanitaria" y subrayaron que "volveremos para salvar vidas".

¡Se ha hecho JUSTICIA! Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez han sido absueltos de todos los cargos.

Sin duda, esta representa una gran victoria de la ayuda humanitaria.

¡Volveremos para salvar vidas! #CondenadosAsalvarVidas — PROEMAID (@proemaid) 7 de mayo de 2018





Los tres bomberos españoles se manifestaron "felices" y "aliviados" tras la decisión de esa corte helena. "La sentencia demuestra que salvar vidas no es un delito", dijo Manuel Blanco al salir del tribunal, tras un juicio que se ha prologado diez horas, mientras que su compañero Julio Latorre señaló que estaban "súperfelices y contentos. Se ha hecho justicia, ha imperado la verdad sobre la estupidez", en declaraciones a Efe.

Blanco, que es también vicepresidente de la ONG, dijo sentirse "como cuando a uno le quitan una losa de 2.000 kilos de encima" y "ha sido una explosión de alegría", al tiempo que aseguró que a los bomberos no les faltan fuerzas para seguir y que "se siguen perdiendo vidas en el Mediterráneo".

En su opinión, "la mejor cara de Europa la hemos representado los voluntarios y voluntarias, independientemente de que se vistan de naranja, azul o rojo", en alusión a las vestimentas de los equipos de rescate de las diferentes organizaciones.

Latorre también reconoció que no estaba preparado para algo tan "dilatado en el tiempo. La verdad es que no estaba preparado para esto, sino para algo positivo y rápido. Ha sido durísimo".

Por su parte, José Enrique Rodríguez ha reconocido que la emoción ha hecho correr "alguna lágrima", a la vez que indicó que "por fin podemos descansar, parecía que esto nunca acababa. Siempre faltaba poco pero esto no se acababa".

Los tres hombres, que han comparecido arropados por familiares, voluntarios y una delegación institucional, encabezada por la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, a la que han agradecido el apoyo brindado.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje expresando su alegría por la absolución. "Me alegro enormemente de que los bomberos sevillanos Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez hayan sido absueltos de todos los cargos", escribió.

Me alegro enormemente de que los bomberos sevillanos Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez @proemaid hayan sido absueltos de todos los cargos. Desde @MAECgob y @EmbEspAtenas hemos estado apoyando a nuestros ciudadanos en el proceso. Gran labor humanitaria #Mediterráneo https://t.co/ahsGoNjsXt — Alfonso Dastis (@AlfonsoDastisQ) 7 de mayo de 2018





Los tres se declararon inocentes

Los españoles se declararon inocentes, a lo largo del juicio, de la acusación de tentativa de trafico de personas, el delito del que se les acusaba y que remonta a enero de 2016, cuando se encontraban en la isla de Lesbos realizando tareas de rescate humanitario.

En el juicio testificaron también varios guardias costeros con los que estuvieron en contacto durante su estancia en la isla.

A la dureza del interrogatorio de la fiscal, Blanco, Latorre y Rodríguez dijeron que siempre actuaron cumpliendo las normas y avisando previamente de sus salidas al mar a las autoridades.

Blanco, el primero de ellos en testificar, explicó que la primera vez que fueron a Lesbos llegaron en comisión de servicios y que, como profesionales y funcionarios, saben que siempre hay que contactar con los Guardacostas antes de realizar una salida, y así lo hicieron.

Al igual que su compañero Latorre, ambos explicaron que solo fueron a Grecia a salvar vidas, y éste último indicó que fue a esa misión utilizando sus vacaciones laborales como bombero en Sevilla (sur de España).

También testificó este lunes la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, que reiteró la profesionalidad de los tres funcionarios y destacó las miles de vidas que se han salvado gracias a Proem-Aid.

"Sin lugar a dudas lo que pone de manifiesto la sentencia es que salvar vidas, ayudar, hacer ayuda humanitaria para quienes realmente la necesitan no se puede criminalizar, no se puede señalar con el dedo a quienes la realizan si no todo lo contrario", dijo Aguilar.

Agregó que "personas como ellos necesitamos en el conjunto de Europa, las necesitamos en España, y las tenemos en Andalucía para tender la mano a quiénes lo necesitan, y por eso a mí me parece que hoy se ha hecho justicia".