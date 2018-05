La UE está determinada a cumplir con el acuerdo de Irán

Roma (EuroEFE).- La alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, lamentó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el acuerdo nuclear multilateral con Irán alcanzado en 2015 y afirmó que los países miembros están determinados a cumplirlo.

"El acuerdo nuclear con Irán es la culminación de doce años de diplomacia. Pertenece a toda la comunidad internacional. Ha estado funcionando y está cumpliendo su objetivo, que es garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares. La UE está decidida a preservarlo", dijo Mogherini desde Roma.

