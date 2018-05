Rajoy y Tajani analizan la agenda de la UE y la crisis de Venezuela

Madrid (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani han analizado asuntos relativos a la agenda de la UE y la crisis de Venezuela, en su dimensión política y humanitaria, en un encuentro en el Palacio de la Moncloa.

Recibo al @EP_President en La Moncloa para abordar asuntos relacionados con el futuro de la #UE, un proyecto de éxito al que #España seguirá contribuyendo de manera decidida.



Le he felicitado también por el Premio Europeo Carlos V, que recibe mañana #DíadeEuropa en nuestro país. pic.twitter.com/Nbjj9yXmf3 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 8, 2018

Según han informado fuentes de la Presidencia del Gobierno, la reunión de Tajani con Rajoy se ha producido durante la visita del alto parlamentario europeo a España, ya que va a recibir este miércoles en Extremadura, de manos del Rey Felipe VI, el Premio Europeo Carlos V que otorga la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

On 9 May, I will receive Charles V European Award. I share it with all Europeans who are contributing to strengthening our great project : https://t.co/BQhTrvDEou pic.twitter.com/Poka93xomy — Antonio Tajani (@EP_President) May 8, 2018

Al tratar los asuntos relativos a Venezuela, Rajoy y Tajani se han felicitado "por la aprobación el 3 de mayo de una resolución del Parlamento Europeo relativa a las elecciones presidenciales adelantadas en dicho país".

Y ambos han coincidido en "la necesidad de que la Unión Europea se involucre activamente" en el logro de una solución "plenamente democrática" y acorde con la crisis que atraviesa el país americano.

Productiva reunión de trabajo con el Presidente Mariano Rajoy. Hemos hablado de un presupuesto europeo a la altura de los retos comunes, para que la Unión dé soluciones a nuestros ciudadanos. pic.twitter.com/92xLB8djW1 — Antonio Tajani (@EP_President) May 8, 2018

En los últimos meses, Tajani ha visitado frecuentemente España, donde recogió el Premio Nueva Economía Fórum al desarrollo económico y la cohesión social de manos de la Vicepresidenta del Gobierno el pasado 11 de abril.

Asímismo, el 23 de abril, Sociedad Civil Catalana le galardonó con el premio "Seny", aunque no pudo acudir a recogerlo y El 20 de octubre de 2017, asistió a la ceremonia de entrega del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a la Unión Europea.

Ahora, la visita a España, además de mantener una agenda de contactos al mas alto nivel, la presencia del Presidente Tajani en España se debe a la concesión del Premio Europeo Carlos V.

El Premio Europeo Carlos V premia la labor de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que con su esfuerzo y dedicación han contribuido al conocimiento general y al engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al proceso de construcción e integración europea.

Happy Europe Day! This is your celebration. Let's not give up or take for granted what we've achieved. We need to work together for the next generation. #EuropeDay pic.twitter.com/SPGRJWSDJb — Antonio Tajani (@EP_President) May 9, 2018

El sector cultural pide a Antonio Tajani más ayudas de la Unión Europea

Un teatro "propio" para la danza o aumentar los incentivos fiscales para el sector audiovisual, estas han sido algunas de las peticiones que representantes del sector cultural español le han hecho al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

Con motivo de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, Tajani ha mantenido este martes un encuentro -antes de reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- con un nutrido grupo de representantes de distintos sectores de la cultura española, como el presidente de la Academia de las Artes Escénicas, Jesús Cimarro, o el director del Ballet Nacional de España (BNE), Antonio Najarro.

Y precisamente Najarro, que representaba a la danza española junto con Víctor Ullate y Lucía Lacarra, ha sido uno de los primeros en lanzarle una petición a Tajani: que le haga llegar a Rajoy la necesidad de tener "un teatro propio" de la danza para que el público "pueda tener una referencia".

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, Tajani ha destacado la importancia de la "identidad" cultural de Europa: "Si matamos la cultura europea matamos a Europa porque hay una identidad y esa identidad es también la de mañana".

Innovation starts from our cultural sectors -vectors for growth in tourism, services and manufacturing industry. We need to boost potential in creative industries with more investment in the next budget. Meeting cultural creative industries #Madrid #EuropeforCulture #EUBudget pic.twitter.com/uW7cHA7sZv — Antonio Tajani (@EP_President) May 8, 2018

Por su parte, el director del sindicato de la Unión de Actores, Iñaki Vergara, ha informado a Tajani de la necesidad de que España cuente con un "plan de Cultura", y le ha pedido que el parlamento europeo "presione" a los políticos españoles para tal objetivo. Aunque también ha destacado que desde Europa se les "ayude" para sacar adelante el Estatuto del Artista.

Asimismo, el secretario general del Instituto Cervantes, Rafael Rodríguez-Ponga, ha explicado al presidente del Parlamento Europeo que las instituciones europeas "sean conscientes" de que los institutos europeos de la lengua "tienen una dimensión para difundir la cultura europea".

"La identidad cultural no es una dictadura, es la diferencia. Cada idioma nos puede ayudar a todos", le ha respondido el político italiano.

El mundo del cine, representado entre otros por la productora Miriam Ruiz Mateos, le ha sugerido a Tajani que las subvenciones europeas al cine ayuden más a las óperas primas porque, según sus palabras, "al final se las quedan los mismos cuatro de siempre". "Que se enfoquen a las óperas primas y no a Almodóvar o Amenábar, que ya no lo necesitan".

En esta línea, el director y actor español Daniel Guzmán se ha dirigido a Tajani para solicitarle que le transmita al gobierno español que aumente la inversión en el Fondo de Cinematografía.

Entre otras peticiones, el presidente de la Academia de las Artes Escénicas, Jesús Cimarro, ha reclamado la creación de una "marca europea" de la Cultura; y el director gerente del Thyssen, Evelio Acevedo, ha expresado ante los asistentes que el mundo de la cultura "está lleno de proyectos y ávido de recursos".

"Debe de haber un cambio en la mentalidad de los políticos, apoyar a la cultura no debe ser un gasto, debe ser una inversión", ha agregado.

Los derechos de autor también han estado representados por el Sindicato de Guionistas y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), con su presidente José Miguel Fernández Sastrón.

"Queremos pedir a Europa que se haga un esfuerzo en la protección de los derechos de autor. La protección es muy irregular, no en todos los países europeos se protege igual los derechos de autor", ha expresado Ana Pineda del Sindicato de Guionistas.

Al acto -moderado por la presentadora Jose Toledo- también han acudido la galerista Soledad Lorenzo o el Secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo.

Información elaborada con el servicio Nacional de EFE (edición: Catalina Guerrero)