Los líderes europeos mantienen su compromiso con el pacto nuclear con Irán

Madrid (EuroEFE).- Los líderes europeos respaldaron este miércoles el acuerdo nuclear con Irán, en línea con el compromiso que las instituciones de la Unión Europea también han ratificado tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el pacto multilateral de 2015.

Irán "ha cumplido" con los términos del acuerdo, aseguró la canciller alemana, Angela Merkel, quien defendió la necesidad de mantenerse dentro de ese pacto, "pese a la pesada carga" que supone el abandono de Estados Unidos.

Así lo confirmó el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que mantiene que Irán sigue cumpliendo el acuerdo nuclear firmado con seis grandes potencias, según un comunicado del director general de la institución, el japonés Yukiya Amano.

"Irán está sujeto al régimen de verificación nuclear más robusto del mundo bajo el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, el nombre oficial del acuerdo nuclear), que es un importante aporte a la verificación (nuclear)", agregó el japonés.

Preservar a Irán en el pacto

"Haremos todo lo posible para que Irán se mantenga dentro del acuerdo", afirmó Merkel en un acto de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en que calificó ese pacto de "importante columna" para la seguridad del conjunto de la región.

Dado que la OIEA ha confirmado que Teherán se ha mantenido en los términos acordados, es "importante" que se "aúnen los esfuerzos" para lograr que Irán siga dentro del pacto, destacó Merkel.

Para la canciller conservadora, la decisión adoptada este martes por Trump "evidencia una vez más la necesidad de que nosotros, los europeos, asumamos mayores responsabilidades" en política de seguridad y resolución de conflictos.

A la decisión de Trump de retirarse del pacto nuclear han seguido las exigencias de la industria alemana al Gobierno para que respalde sus intereses en Irán, ante la eventualidad de que EEUU decida sanciones que afecten a sus negocios.

"El empresario está preocupado ante la posibilidad de que sus negocios con Irán resulten perjudicados", apuntó la Cámara del Comercio y la Industria Alemania (DIHK) en un comunicado.

Inmediatamente después del anuncio de Trump, el embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, apremió a las industrias alemanas a abandonar "de inmediato" sus negocios con Irán.

May estudia con sus aliados la respuesta a la retirada de EEUU

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que el Reino Unido trabaja con sus aliados europeos para "abordar" la respuesta al anuncio de Trump y los problemas planteados por la nueva situación generada en relación al comportamiento de Irán como, puntualizó, "los misiles balísticos y la actividad desestabilizadora iraní en Oriente Medio".

La "premier" insistió en que había sido clara en "una serie de conversaciones con el presidente de Estados Unidos" acerca de que el Reino Unido consideraba que el acuerdo iraní, conocido como Plan de Acción Conjunto y Completo (PACC), debía ser mantenido.

"Seguimos pensando que el acuerdo nuclear de Irán es un importante paso adelante para ayudar a mantener seguro al mundo", puntualizó la primera ministra.

Prime Minister @Theresa_May has made a joint statement with President Macron and Chancellor Merkel on the Iran nuclear deal: https://t.co/gpLevdyu65 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 8 de mayo de 2018

Europa protegerá a sus empresas en Irán

Los países europeos intercederán ante EEEUU para proteger los intereses de sus empresas en Irán e intentar minimizar las sanciones que Washington ha dicho que aplicará tras retirarse del acuerdo nuclear con Teherán.

Este es uno de los principales mensajes de la Presidencia francesa, que este miércoles subrayó su voluntad de mantener la vigencia del acuerdo internacional con Irán sobre su programa nuclear y de ampliarlo a otros puntos conflictivos.

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de mayo de 2018

Fuentes del Elíseo subrayaron que van a "hacer todo lo posible, junto a nuestras empresas, para proteger sus intereses" e indicaron que esta acción se llevará a cabo en conjunto con el resto de sus socios de la Unión Europea (UE).

Macron hablará por teléfono en la tarde del miércoles con el presidente iraní, Hasán Rohaní, para reiterar, por una parte, la idea de que el acuerdo sigue en vigor y de que Teherán debe seguir cumpliéndolo íntegramente.

También tratará de ampliar el acuerdo a otras "preocupaciones" que plantea la política iraní, en concreto la renuncia a reanudar el programa nuclear militar una vez que expire el acuerdo en 2025, su programa balístico y el papel que está teniendo en Siria, Irak o Yemen.

Rajoy, con sus socios europeos

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, confirmó este martes que España va a seguir, junto con sus socios europeos, defendiendo la vigencia del acuerdo nuclear.

"El paso dado por Donald Trump no es una buena noticia y me gustaría no haberla escuchado", dijo Rajoy en declaraciones en el Congreso al ser preguntado por este asunto.

Pero ha recalcado que "desde luego" España seguirá defendiendo la vigencia del acuerdo de 2015, que fue "un avance muy significativo" y que como ha recordado apoyaron "todos los países occidentales para defender la libertad, la democracia y sobre todo la seguridad de la gente".

Pacto para limitar el programa atómico de Irán

El pacto, firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 -EEUU, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania-, limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Los gobiernos de Berlín, París y Londres emitieron un comunicado conjunto en la tarde de ayer en el que lamentaron la decisión de Trump y destacaron que ese acuerdo, suscrito por el entonces presidente Barack Obama, "reforzaba la seguridad mundial".

Las potencias europeas demandaron al Gobierno de Trump que "evite cualquier medida" que pueda "impedir" la puesta en marcha del acuerdo de las partes que están decididas a respetarlo.

Este tratado, negociado durante casi dos años a máximo nivel entre Irán y seis potencias (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), prevé importantes limitaciones en el programa nuclear iraní para evitar el desarrollo de armamento atómico.

A cambio de estas restricciones, que duran entre 10 y 25 años, las potencias mundiales han levantado parte de sus sanciones contra Irán.

Trump, quien desde un principio, incluso antes de ser presidente, estaba en contra del JCPOA, asegura que Irán es un régimen terrorista que en el fondo nunca ha renunciado a su deseo de hacerse con armas nucleares.

Algunos expertos opinan que la ruptura del JCPOA por parte estadounidense y la reinstauración de sanciones buscan castigar la economía iraní para forzar un cambio de régimen en el país persa.

Informaciones de Berlín, París, Londres y Viena (edición: Desirée García)