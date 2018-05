Mattarella llama a la UE a recordar los principios de unidad y solidaridad

Roma (EuroEFE).- El presidente italiano, Sergio Mattarella, invocó este jueves los principios de unidad y de solidaridad en la Unión Europea (UE) ante la "narrativa soberanista preparada para proponer soluciones seductoras e inaplicables", durante su intervención en la apertura de la conferencia el "Estado de la Unión" sobre la actualidad comunitaria, que este año se celebra en Italia.

El discurso de Mattarella en la apertura de esta conferencia, que en esta octava edición se celebra en Fiesole, en el centro de Italia, se centró en la necesidad de tomar conciencia del desencanto de los ciudadanos europeos.

Propuso redescubrir una Europa que se aleje "de la hegemonía de los particularismos sin futuro y de la narrativa soberanista preparada para proponer soluciones tanto seductoras como inaplicables".

El discurso de Mattarella se produce en un momento en el que en Italia fuerzas reconocidamente euroescépticas como la Liga Norte y El Movimiento 5 Estrellas -el partido más votado de las últimas elecciones- se preparan para formar gobierno.

Mattarella recordó que "parte de la opinión pública del continente se ve invadida por sentimientos de desilusión, sin recordar el significado y el resultado de un camino valioso y positivo".

#Mattarella: 'To even think of a 'union' in Europe today is a challenge... public opinion has forgotten the meaning of this 'precious' European project' #SoU2018