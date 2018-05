Tajani: Italia será siempre parte de la UE

Florencia/Roma (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, reivindicó este viernes la identidad europea de Italia y dijo que "salir de Europa no tiene sentido", en un momento en el que dos fuerzas políticas reconocidamente euroescépticas negocian la formación de un Gobierno en el país.

"En este momento, esto debe reivindicarse en voz alta: salir de Europa no tiene sentido, no tiene sentido salir de la moneda única, sería una elección autodestructiva", afirmó Tajani en la inauguración de la segunda jornada de "El Estado de la Unión", una conferencia anual que acoge la capital de la Toscana.

Desde el Salón Cinquecento de Palazzo Vecchio, en el centro de Florencia, Tajani defendió "el sentimiento fuerte de este país fundador de la UE hacia la UE" y aseguró que "Italia es parte integrante, será siempre parte integrante de una UE que debe representar" la identidad del país.

Europe is at a crossroads. Sheltering behind new walls would only give the illusion of security. Moving forward together with the EU is the only way to protect our citizens. #SoU2018 pic.twitter.com/cPEmiMJUEn — Antonio Tajani (@EP_President) 11 de mayo de 2018

"Creer en Europa significa creer en nuestra historia, no renunciar a lo que hemos sido en el pasado ni a lo que seremos en el futuro. Creer en una Italia protagonista de Europa no significa renunciar a la identidad nacional, no significa no ser patriotas", dijo Tajani, que fue el candidato a primer ministro del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, en los últimos comicios.

Mientras la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas -el partido más votado de las últimas elecciones-, abiertamente euroescépticos, se preparan para formar Gobierno, Tajani recordó el tiempo en el que vivió en París en su juventud, donde aprendió -dijo- que "solos no podíamos ir a ninguna parte", aunque se preguntó si Europa "funciona".

"Europa no puede ser responsable de todo lo malo que ocurre en los países (...). Ciertamente, no somos perfectos, muchas cosas deben cambiarse, cambiar significa mejorar, no ir hacia atrás", agregó.

El político italiano analizó qué demandan a Bruselas "los 500 millones de ciudadanos europeos" y consideró que "piden a Europa hacer más, para no hacerles sentir solos".

Más solidaridad ante el problema migratorio

La conferencia, organizada por el Instituto Universitario Europeo (IUE), reúne a expertos y políticos, entre ellos varios presidentes europeos, y está centrada este año en el tema de la solidaridad.

"Cuando hablamos de solidaridad, es que pensamos que no pueden ser solo los países del sur quienes afronten el problema de la inmigración", dijo Tajani, en alusión a la carga que soportan particularmente Grecia e Italia, principales Estados miembros receptores de demandantes de asilo.

Tajani instó a "abordar" la estancada reforma del sistema de asilo europeo, conocido como "sistema de Dublín", después de que el pasado diciembre los jefes de Estado y de Gobierno europeos mostraran en Bruselas su voluntad de llegar a un acuerdo en junio.

"No podemos aceptar que aún otra vez sean los países del sur quienes se hagan cargo del problema de los refugiados (...) la única posibilidad es la de tutelar a los países que hasta ahora han asumido las mayores responsabilidades", agregó, en un discurso pronunciado íntegramente en italiano.

Tajani también reiteró su idea de un "plan Marshall" para África, que permita su desarrollo económico y social y evite así los flujos migratorios hacia el norte, y advirtió de que sin "favorecer el crecimiento real" del continente "será imposible gestionar los flujos migratorios".

El IUE de Florencia, concebido por los países fundadores de la UE como un centro para promover la formación e investigación científica desde una perspectiva europea, se abre en esta conferencia al debate político invitando a la reflexión sobre Europa.

Juncker apremia a reformar el sistema de asilo europeo

En esa misma línea y ante la misma audiencia, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recordó a los países que la crisis migratoria "no ha quedado atrás".

"In dealing with the migration crisis taly and Greece have saved the honour of the European Union" @JunckerEU talks of solidarity in Florence @EUISoU #SoU2018 pic.twitter.com/cBo7rN1oOI — Elena Torta (@Eletorta) 11 de mayo de 2018

Tras la intervención de Tajani, agradeció el compromiso de Italia y Grecia frente a "una respuesta demasiado tardía" de Europa y las "grietas de solidaridad".

Juncker dijo "no querer criticar a los países, pese a que los países critican a menudo a la CE", pero consideró que "hacía falta una reacción más espontánea durante la crisis migratoria".

"La crisis migratoria no ha quedado atrás y vimos grietas de solidaridad", afirmó, apelando al compromiso de los Estados en una conferencia centrada en el concepto de solidaridad.

El presidente del ejecutivo comunitario pidió a los países "que se den prisa" en llegar a un acuerdo para reformar parte del sistema de asilo europeo, el conocido como "sistema de Dublín", después de que el pasado diciembre los jefes de Estado y de Gobierno europeos mostraran en Bruselas su voluntad de llegar a un acuerdo en junio.

Italia podría tener nuevo Gobierno la próxima semana

El Movimiento 5 Estrellas confía en que la próxima semana pueda ya tomar posesión el Gobierno que negocia junto con la Liga Norte después de los pasos dados en ese sentido en estas últimas horas.

Así lo anunció en una entrevista publicada en el diario "Corriere della Sera", el diputado del M5S Vincenzo Spadafora, considerado un hombre de confianza del líder Luigi di Maio y que participa en las negociaciones.

Vincenzo Spadafora #M5s: governo entro la prossima settimana.

Il conflitto d'interessi sarà nel contratto https://t.co/K0SrA3ulpZ — movimento5stellesmcv (@m5ssmcv) 10 de mayo de 2018

Tras más de dos meses de parálisis tras las elecciones del pasado 4 de marzo, se negocia un Gobierno entre el M5S, partido más votado, y la Liga Norte, después que su socio en la coalición de derechas, el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, diera luz verde a esta negociación.

Spadafora aseguró que por el momento se ha hablado solo del programa común que ambos partidos quieren firmar y que no se ha abordado la figura del que podría ser el presidente del Gobierno, aunque lo único que se quiere es que sea "un nombre con un perfil serio y de garantía para los italianos y socios internacionales".

Los medios de comunicación italianos han comenzado a barajar los posibles candidatos y algunos coinciden en la figura de Giampiero Massolo, exembajador y director de los servicios secretos italianos y expresidente de los astilleros Fincantieri.

Según Spadafora también se trabaja en el equipo y se piensa en un Ejecutivo que no supere los 20 ministros.

Aseguró que dentro del programa de Gobierno se incluirá el impuesto de tasa plana o "Flat Tax", que era el caballo de batalla de la coalición de derechas, y también la renta de ciudadanía, que apoya el M5S.

El diputado aseguró además que la ley sobre el conflicto de intereses en política que penalizaría a empresarios como Silvio Berlusconi "formará parte de este contrato gubernamental".

Las negociaciones continuarán durante todo el fin de semana y se cree que el domingo ambos líderes acudirán ante el Jefe de Estado, Sergio Mattarella, para indicarle la persona a quien encargar un Gobierno.

Por Mònica Faro y Cristina Cabrejas (edición: Desirée García)

