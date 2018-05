La postura de la UE sobre Jerusalén no cambia tras el traslado de la embajada de EEUU

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) recalcó este lunes que la posición de la Unión Europea (UE) sobre Jerusalén no ha cambiado tras el traslado de la embajada estadounidense a esa ciudad y la decisión de Rumanía, Hungría y la República Checa de bloquear una declaración conjunta de los Veintiocho sobre ese cambio.

"La Unión Europea tiene una posición clara y unida sobre Jerusalén que permanece sin cambios", declaró la portavoz Maja Kocijancic durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, para a continuación negarse a hacer comentarios sobre los procesos internos de la organización internacional.

