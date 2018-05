Barnier dice que son "escasos" los avances del "brexit" en los últimos meses

Bruselas/Londres (EuroEFE).- El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, aseguró este lunes que los avances en la negociación sobre la salida del Reino Unido del club comunitario durante los últimos meses han sido "escasos", pero no "muy escasos".

El político francés realizó esas declaraciones en una conferencia sobre la futura cooperación entre Londres y Bruselas en los ámbitos de defensa, seguridad y política exterior, tras participar en Bruselas en un consejo de Asuntos Generales donde abordó el estado de las conversaciones sobre el "brexit" con los ministros y secretarios de Estado de los veintisiete países que permanecerán en la UE.

