Los países de la UE adoptan nuevas normas contra financiación del terrorismo

Bruselas (EuroEFE).- Los Estados de la Unión Europea (UE) dieron este lunes el visto bueno final a las nuevas reglas que refuerzan la directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una propuesta que Bruselas impulsó como respuesta a los atentados terroristas en Europa y a los "papeles de Panamá".

Durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado este lunes en Bruselas, los representantes de los Estados aprobaron sin debate el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo en diciembre de 2017, con lo que los países tienen ahora un año para introducir las medidas en su legislación para que esta empiece a aplicarse.

Las modificaciones en la directiva buscan evitar que se utilice el sistema financiero para actividades delictivas, así como reforzar las reglas de transparencia para prevenir la ocultación de fondos a gran escala. "Las nuevas reglas responden a la necesidad de una mayor seguridad en Europa eliminando los medios a disposición de los terroristas", indicó el ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ostenta la presidencia de la UE este semestre, en un comunicado.

De esta manera, se ampliará el acceso a los registros sobre los propietarios reales de las empresas que, independientemente de ser titulares o no de las mismas, sean los auténticos beneficiarios de ellas.

