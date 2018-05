Bruselas trata de garantizar la supervivencia del pacto nuclear con Irán

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha comenzado a tomar medidas para garantizar la supervivencia del acuerdo nuclear iraní tras la ruptura unilateral por parte de EEUU del pacto, cuya vigencia defienden con firmeza los Veintiocho al considerar que Teherán ha cumplido todos sus compromisos.

"Estamos decididos a que el (acuerdo) siga en marcha y hemos empezado a poner medidas para que esto ocurra", dijo este martes en rueda de prensa la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, tras reunirse con los ministros de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, Alemania, Heiko Maas, y Francia, Jean-Yves Le Drian, así como con el titular iraní, Mohamad Yavad Zarif.

"We are determined to ensure that #IranDeal stays in place. We know it's a difficult task but we are determined to do that. And we started to work to put in place measures that help ensure that this happens" @FedericaMog pic.twitter.com/vPxQzsyLOE