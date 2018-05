Zuckerberg responderá ante el PE por la filtración masiva de datos

Bruselas (EuroEFE).- El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunirá a puerta cerrada con el presidente y los líderes de los grupos del Parlamento Europeo (PE) el próximo martes 22 de mayo para dar cuenta del uso de datos personales de los 500 millones de usuarios que Facebook tiene en la Unión Europea (UE)

"La Conferencia de Presidentes del PE se encontrará con Zuckerberg el 22 de mayo a las 17.45 horas (15.45 GMT)", anunció a través de su cuenta de Twitter el portavoz del PE, Jaume Duch, quien también apuntó que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, "informará posteriormente a la prensa del resultado del encuentro".

"El fundador y consejero delegado de Facebook ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes posible, esperamos que ya la próxima semana, para reunirse con los líderes de los grupos políticos y con el presidente y el ponente de la comisión de Libertades Civiles y Justicia", había indicado previamente el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, en un comunicado.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb