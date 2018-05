Tusk sobre Trump; "con amigos así, ¿quién quiere enemigos?",

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, criticó este miércoles la actitud "caprichosa" del Gobierno estadounidense e instó a la Unión Europea (UE) a "prepararse" para escenarios en los que pueda no tener apoyos.

"Hoy estamos presenciando un nuevo fenómeno: la asertividad caprichosa de la Administración estadounidense. Cuando observamos las últimas decisiones del presidente (de Estados Unidos Donald) Trump, alguien podría preguntarse: con amigos así, ¿quién quiere enemigos?", dijo Tusk en una rueda de prensa en Sofía, previa al inicio de la cumbre sobre los Balcanes.

La UE, añadió, "debería estar agradecida al presidente Trump" porque "gracias a él hemos eliminado las ilusiones. Nos ha hecho darnos cuenta de que si necesitamos una mano amiga, la encontraremos al final de nuestro brazo".

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.