Bulgaria espera avances en Sofía en los litigios sobre Macedonia y Kosovo

Sofía (EuroEFE).- El primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, confia en que en la cumbre Unión Europea (UE)-Balcanes Occidentales de este jueves en Sofía se logren avances en el litigio por el nombre de Macedonia y un acercamiento entre Serbia y Kosovo.

Los primeros ministros de Grecia, Alexis Tsipras, y de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Zoran Zaev, tienen previsto un encuentro durante la cumbre.

"Espero que Zaev y Tsipras acaben finalmente esta disputa sobre el nombre", declaró este miércoles Borisov en la inauguración de una conferencia en la capital búlgara.

Desde que esa antigua república yugoslava proclamó su independencia en 1991, Grecia rechaza que use su nombre constitucional, República de Macedonia, con el argumento de que forma parte de la herencia cultural helena y por temor a reclamaciones territoriales sobre su región septentrional homónima.

