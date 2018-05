El Movimiento 5 Estrellas y la Liga cierran su pacto de Gobierno en Italia

Roma/Bruselas (EuroEFE).- El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la Liga Norte (LN) han cerrado el pacto con el que prevén formar Gobierno en Italia, en el que pretenden redefinir el papel del país en la Unión Europea (UE) y contemplan repatriaciones masivas de inmigrantes y la llamada "flat tax" o impuesto único, según anunció el líder del M5S, Luigi Di Maio.

Di Maio, en un vídeo colgado en su canal de Facebook, aseguró que el acuerdo ha sido firmado en todas su partes e invitó a los militantes a votarlo en internet hasta las 20.00 horas de este viernes (18.00 GMT)

El texto de este pacto tiene 57 páginas y contiene 23 puntos sobre lo que será el programa de Gobierno, aunque queda pendiente conocer quién será el presidente del Gobierno.

"Ha sido 70 días intensos, pero lo que hemos realizado es un pacto de Gobierno que solo tenía nuestras propuestas, nuestra idea de país o nuestras batallas históricas, en este acuerdo están las personas que he encontrado en campaña electoral, la calidad de vida de las madres que trabajan, los jóvenes de mi generación, las familias en dificultad y los trabajos (...). Están los italianos", explicó Di Maio en el vídeo.

El líder del M5S invitó a los militantes a respaldar este acuerdo para sentirse parte de la oleada de cambios que impactará contra quienes esperaban que todo quedará así. "Siéntete orgullosamente italiano porque una nueva era está por comenzar", agregó.

Di Maio instó a no fiarse de "lo que dicen los periodiquillos italianos y los burócratas de Bruselas o la prima de riesgo" y de dar su visto bueno "para firmar el pacto y que comience el cambio".

La Liga también había anunciado que consultaría a sus militantes sobre el acuerdo.

Dos euroescépticos redefinirán el papel de Italia en la UE

En este "pacto para el Gobierno del cambio" las dos fuerzas de corte euroescéptico abordan el papel que Italia desempeñará en la Unión Europea: reclaman "el pleno cumplimiento" de los objetivos en el Tratado de Maastricht de 1992, reducir las competencias que la UE tiene actualmente y revisar la política monetaria.

El acuerdo se ha moderado respecto a los borradores anteriores, en los que indicaban la necesidad de regresar al espíritu anterior de Maastrich.

Entre estos objetivos reclaman "fijar las líneas de Gobierno a la demanda y a la oferta global con el objetivo de alcanzar el objetivo concordado de promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible" o aplicar al Banco Central Europeo (BCE) "el estatuto vigente de los principales bancos centrales del mundo".

Consideran además que "es preciso examinar las competencias de la UE y devolver a los Estados las que no pueden ser gestionadas efectivamente a nivel de Unión, reforzando al mismo tiempo la capacidad de decisión de la UE en sus competencias exclusivas".

El pacto contiene una medida que ambos llevaban en sus programas, la reforma de la ley de pensiones y en lugar de que la edad de jubilación sean los 67 años a partir de 2019 proponen lo que han llamado "cuota 100" y que consentirá a los ciudadanos jubilarse cuando la suma de los años de edad y de contribución sumen 100, es decir, será posible por ejemplo retirarse con 64 años de edad y 36 de contribución.

El M5S ha incluido la renta para la ciudadanía, un subsidio para las personas con dificultades económicas que será de 780 euros mensuales si viven solos y durante un máximo de dos años.

También incluye una bajada de impuestos para todas las rentas, defendida por la Liga, que implicará un gasto de 5.000 millones de euros y consistirá en el anunciado impuesto único o "flat tax" para las empresas y familias que oscilará entre el 15 % y el 20 %.

En materia de inmigración afirman que "es necesario superar el reglamento de Dublín" y propone "sedes de permanencia temporal de inmigrantes destinados a la repatriación", además de expulsiones masivas de inmigrantes considerados irregulares.

Según este acuerdo, en Italia existen cerca 500.000 inmigrantes irregulares y por tanto proponen una serie y eficaz política de repatriaciones, que definen como ineludible y prioritaria.

Bruselas prefiere no pronunciarse de momento

La Comisión Europea rechazó pronunciarse sobre el pacto de Gobierno en Italia hasta que no se cierre el acuerdo, que pide revisar la gobernanza económica de la UE y cambiar la legislación comunitaria de inmigración.

"Es un proceso que está todavía en curso. No he visto un Gobierno en Italia y no tengo ningún comentario que hacer", dijo en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva, al ser preguntada por el contrato de Gobierno sellado en la tercera economía de la eurozona.

La portavoz dijo no haber visto el texto del programa de Gobierno italiano, hecho público a primera hora de la mañana por los dos partidos, e instó a "esperar y ver" cómo avanza el proceso.

En el capítulo de inmigración piden superar el reglamento de Dublín, que entre otras cosas establece que el país que debe hacerse cargo de una petición de asilo es aquel en el que el demandante pisó por primer vez territorio comunitario, y demandan la "reubicación obligatoria y automática en base a parámetros objetivos y cuantificables".

A este respecto, la portavoz de Inmigración de la Comisión, Natasha Bertaud, señaló que la reforma del sistema de Dublín está siendo negociada entre los países y que el objetivo es tener una política migratoria "a prueba del futuro con todos los Estados miembros a bordo".

