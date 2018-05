La nueva comunicación de la UE: participación, historias e imágenes

Madrid (EuroEFE).- Llegar al ciudadano es el objetivo que se han marcado las instituciones europeas cuando falta un año para las elecciones al Parlamento Europeo, y para ello van a poner en marcha una serie de campañas comunicativas con una "narrativa ilusionante" centradas en explicar cómo Europa mejora la vida de los ciudadanos, según explicaron este viernes representantes de los diferentes organismos comunitarios en el evento “Europa es el mensaje”, organizado por la asociación EuropaEnSuma en la sede de las instituciones europeas en Madrid.

Aunque “no hay soluciones mágicas ni panaceas en la comunicación europea”, según explicó el presidente de la asociación organizadora, Juan Cuesta, durante esta jornada se trataron de identificar las debilidades y fortalezas de la Unión en cuanto a su forma de comunicar, para lo que se explicaron los planteamientos y resultados de las estrategias de las instituciones y su relación con los periodistas, en un diálogo abierto con representantes de medios de comunicación en España, entre ellos Efe.

“Tenemos que ganarnos con nuestro relato a la opinión pública”, dijo el jefe de prensa de la representación de la Comisión Europea (CE) en España, Dimitri Barúa, en relación a temas como el "brexit", la crisis financiera, los euroescepticismos y la crisis de los refugiados. Aunque esto “también está en manos de los gobiernos de los Estados miembros”, añadió.

Con el objetivo de "llegar al corazón" de los ciudadanos europeos, de los cuales el 70% dice que no se siente bien informado sobre la UE, la Comisión ha lanzado ya dos líneas de acción comunicativa, a la que se sumarán otras dos después del verano, avanzó el director de Estrategia y Comunicación Corporativa de la CE, Mikel Landabaso.

Se trata de campañas que pretenden transmitir a la ciudadanía las ventajas más tangibles de la pertenencia de sus países a la Unión de cara a las elecciones de 2019: Invest EU explica en qué y en quién invierte el dinero la UE, EU & me está dirigida a los jóvenes de entre 17 y 35 años, que son quienes menos votan en las elecciones al Parlamento Europeo (PE); y EU Protects, que se publicará en septiembre y estará enfocada a la protección que se ofrece a los europeos y, por último, una campaña en la que se está trabajando dirigida a los europeos que viven en el mundo rural.

'Debut' by @dalibormatanic, a story about a closed off boy, opening in every direction: watch it now! https://t.co/668nLQqsVB #EUandMe pic.twitter.com/lx7RQWmQ5C