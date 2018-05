El Parlamento Europeo retransmitirá en directo la reunión con Zuckerberg

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) difundirá en directo este martes por internet la reunión del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, con el presidente y los líderes de la Eurocámara para dar cuenta del uso de datos personales de los usuarios de esa red social en la Unión Europea (UE).

El presidente del PE, Antonio Tajani, dijo este lunes en su cuenta de Twitter que, en una conversación con Zuckerberg, este aceptó la posibilidad de una retransmisión en directo de esa reunión.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30