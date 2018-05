El sector financiero propone "inmigración de corto plazo" tras el "brexit"

Londres (EuroEFE).- El sector financiero del Reino Unido, ubicado sobre todo en el distrito de la City de Londres, propuso este lunes un sistema migratorio "de corto plazo" tras el "brexit", que permita a los trabajadores extranjeros hacer estancias de seis meses sin visado.

TheCityUK, el organismo que representa a la City, y la consultora EY presentaron un documento donde plantean las opciones preferidas para evitar que el sector pierda competitividad.

The UK is at near-full employment with historically low unemployment, while applications for Tier 2 visas for skilled people the UK needs are routinely oversubscribed and rejected - #immigration needs to change. @TheCityUK @EY_UKI https://t.co/MfNnOMiulI pic.twitter.com/UvQYmTkdO0 — TheCityUK (@TheCityUK) 21 de mayo de 2018

Como medida más destacada, proponen crear una categoría de inmigrante "de corto plazo", lo que permitiría a las compañías internacionales transferir a sus empleados a Londres por un periodo de unos seis meses sin necesidad de solicitar visado.

Según la propuesta de la City, la empresa británica "patrocinaría" al trabajador en cuestión y se garantizaría un sueldo mínimo, dirigido a cubrir puestos de formación, sustituciones, apoyo a proyectos concretos o gestionar servicios a clientes británicos.

Además de esta fórmula, que serviría para ocupar puestos de trabajo temporales, el sector plantea alargar de dos a cinco años el periodo durante el cual un ciudadano no británico puede estar fuera del Reino Unido sin perder su permiso de residencia permanente.

EY’s Omar Ali, UK FS Leader, opens a discussion on UK immigration post Brexit following the launch of a report by @TheCityUK & EY, looking at access to talent after March 2019. The report calls for reform of the UK immigration system for biz to ensure cont. economic success — EY UKI (@EY_UKI) 21 de mayo de 2018

El documento plantea asimismo crear un visado post-estudios para que los licenciados en matemáticas, ciencia, tecnología o ingeniería puedan trabajar durante dos años en este país, así como introducir una nueva categoría de "expertos".

Propone también poner en marcha un "panel asesor de cualificaciones", formado por representantes del mundo empresarial, educativo, del ministerio del Interior y del Parlamento británico.

El consejero delegado de TheCityUK, Miles Celic, dijo que "aplicar a los comunitarios el sistema de inmigración que existe para los ciudadanos no comunitarios tras el 'brexit' no funcionará".

Celic advirtió que se necesita un sistema "bien enfocado y justo" o de lo contrario la City no podrá atraer a las personas "con talento" que necesita para mantener su posición de "centro financiero global".

Las últimas estadísticas sobre empleo en el Reino Unido, publicadas la semana pasada, indicaron que en el primer trimestre del año había 2,29 millones de trabajadores procedentes de la Unión Europea (UE), 28.000 menos que en el mismo periodo de 2017 y el primer descenso en ocho años.

Have #manufacturers seen an increase in EU nationals leaving their workforce? Check out the key highlights from our new report with @SPB_Global https://t.co/cqzeozF2CH pic.twitter.com/iaV7psVIKY — EEF Economics Team (@EEF_Economists) 21 de mayo de 2018

Un estudio de la asociación de manufactureros EEF difundido también este lunes señala que ha habido una caída de solicitudes de empleo en ese sector por parte de comunitarios, y la mitad de 230 empresas consultadas está preocupada por la dificultad para contratar a personas cualificadas.

Londres aspira a continuar en programas científicos de la UE tras el "brexit"

Por otra parte, el Reino Unido aspira a continuar contribuyendo al presupuesto de la Unión Europea (UE) tras el "brexit" a fin de mantener su acceso a proyectos científicos comunitarios, anunció este lunes la primera ministra británica, Theresa May.

La jefa de Gobierno expresó su intención de que el Reino Unido se adhiera en un régimen de "asociación completa" al programa de investigación e innovación europeo que sustituirá dentro de un año y medio a Horizonte 2020, que cuenta con un presupuesto de 77.000 millones de euros entre 2014 y 2020.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May unveils a new strategy @JodrellBank to ensure the UK remains a world leader in science … https://t.co/lY7sPX714c — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 21 de mayo de 2018

Londres espera asimismo participar en Euratom, el organismo europeo que coordina los programas de investigación en energía nuclear.

Suiza, país externo a la UE, fue aceptado como Estado asociado con acceso completo al programa científico comunitario a principios de 2017, después de mantenerse más de dos años con acceso restringido por su negativa a cumplir las condiciones de libre circulación de ciudadanos que exigía Bruselas.

PM @theresa_may has set out the first four missions of our Modern Industrial Strategy. The first of these will use artificial intelligence and innovation to transform the prevention, early diagnosis and treatment of diseases. #IndustrialStrategy pic.twitter.com/TFnlEJTqxz — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 21 de mayo de 2018

Al anunciar su intención de participar en Horizonte 2020 y Euratom, la primera ministra británica aseguró este lunes que su propuesta es "en el mutuo interés tanto del Reino Unido como de la Unión Europea".

"Por supuesto, una asociación como esa incluiría una contribución financiera apropiada, algo que estamos dispuestos a hacer", dijo May en un discurso en el observatorio astronómico Jodrell Bank, al sur de Manchester (Inglaterra).

"A cambio, nosotros estaríamos interesados en mantener un nivel de influencia adecuado, en línea con esa contribución y las ventajas que aportamos", agregó la primera ministra, que aseguró que está dispuesta a negociar su propuesta con Bruselas "tan pronto como sea posible".

En una intervención dedicada al futuro de la innovación en el Reino Unido, la mandataria conservadora aseguró que el país continuará "abierto" a los "más brillantes y los mejores investigadores" tras el "brexit".

Reiteró asimismo que si la UE impone "restricciones" al acceso británico al proyecto comunitario de navegación por satélite Galileo una vez haya abandonado el bloque europeo, su Gobierno iniciará su "propio programa" de localización.

Está previsto que l Reino Unido rompa de forma oficial sus lazos con la UE el 29 de marzo de 2019, tras lo cual se iniciará un periodo de transición, hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que el país continuará participando en estructuras comunitarias como el mercado único y la unión aduanera.

Londres y Bruselas continúan negociando las condiciones de salida del Reino Unido y exploran en particular modos de mantener una frontera invisible entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda tras el "brexit".

Para saber más:

► Report: The UK's future immigration system and access to talent (The City Uk & EY)

► Report: Manufacturers ramp up investment in skills as #Brexit approaches (EEF)