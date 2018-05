Irlanda decide si suaviza su ley del aborto, una de las más restrictivas de la UE

Madrid (EuroEFE).- Irlanda celebra este viernes un referéndum en el que decidirá si reforma su ley del aborto, una de las más restrictivas de la Unión Europea (UE), que llega a equiparar la vida de la madre con la del "no nacido". Todo apunta a que esta decisión histórica se decantará a favor de los partidarios de la reforma.

La mayoría de los Estados miembros contemplan en sus leyes situaciones en las que la interrupción del embarazo es legal si la salud física y/o mental de la madre corre riesgo, o cuando concurren razones económicas y sociales de peso.

A nivel europeo, la norma es poder interrumpir el embarazo cuando la salud física y/o mental de la madre corre peligro, aunque esta posibilidad se limita mucho en los países con legislaciones más conservadoras, como Irlanda, donde se llega a prohibir en caso de violación, malformación fetal o incesto.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) publicó en 2015 una Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en la que dedicó un capítulo al aborto. En él aclara que el acceso a la interrupción del embarazo es “un asunto de Derechos Humanos” y que cada Estado debe asegurar el acceso a estos servicios para eliminar “la discriminación en contra de las mujeres y garantizar su derecho a la salud y otro derechos fundamentales”.

Malta, Irlanda y Polonia, los países más restrictivos de la UE

El único país de la UE (y uno de los cinco del mundo) que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia es Malta, incluso bajo riesgo de muerte de la madre. El motivo es que el 90 % de los malteses profesan la religión católica y ha sido uno de los últimos países de la Unión en aprobar leyes como la del divorcio.

La legislación irlandesa es un poco menos taxativa, y permite la interrupción del embarazo ante determinadas situaciones, como el peligro de que la madre sobreviva.

Junto a Malta e Irlanda, Polonia es también uno de los Estados miembros más restrictivos, aunque admite excepciones que no contemplan los otros dos: se puede abortar si existe una amenaza grave para la salud de la madre y en caso de violación o incesto.

En el lado opuesto, los países europeos con leyes más progresistas en este aspecto son Dinamarca (aborto bajo solicitud de la madre hasta las 12 semanas), Bélgica, España o Francia (hasta la 14).

En España, tras la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en julio de 2010, las mujeres mayores de 18 años pueden abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 del embarazo. Si existe riesgo para la vida o salud de la embarazada, o graves anomalías en el feto, el embarazo se podrá interrumpir hasta la semana 22. Desde septiembre de 2015 las menores de 18 años deben tener la autorización de al menos uno de sus progenitores o tutores legales.

El debate de la Octava Enmienda irlandesa

El pasado 29 de enero, el Gobierno irlandés, dirigido por el partido democristiano Fine Gael de Leo Varadkar, propuso eliminar la Octava Enmienda (aprobada en 1983) de su Constitución, que equipara la vida de la madre con la del “no nacido”.

Siguiendo lo dictado por esta enmienda, la legislación vigente permite desde 2013 la interrupción del embarazo en situaciones como el peligro de que la madre sobreviva. La amenaza de suicidio se contempla como riesgo para la vida de la embarazada, pero no está permitido abortar en casos de violación, incesto o malformaciones fetales.

El primer ministro irlandés, Varadkar, argumentó que miles de mujeres irlandesas viajan cada año a otros países con leyes más liberales para interrumpir sus embarazos, por lo que la ley carece de sentido. Además también consideró injusto que con esta legislación las mujeres y los profesionales sanitarios que lleven a cabo un aborto ilegal pueden recibir una condena de hasta 14 años de cárcel.

El Ministerio de Sanidad tiene previsto crear una nueva ley, en caso de que se elimine la Octava Enmienda, que permita el aborto en cualquier circunstancia en las 12 primeras semanas de embarazo, mientras que en casos excepcionales (todavía no definidos) podría interrumpirse dentro de las 24 primeras semanas. Aún así, todavía no hay unas directrices confirmadas por el Gobierno.

Un 44 % votará a favor de la reforma

El 44 % de los ciudadanos de Irlanda quieren eliminar la Octava enmienda, frente a un 32 % que peferiría mantenerla, según una encuesta publicada por el diario Irish Times el 17 de mayo. Aunque al parecer la mayoría del electorado irlandés votará a favor de reformar la ley del aborto, su ventaja se ha reducido en el último mes.

La tendencia, según los expertos, es que la diferencia entre el “sí” y el “no” se vaya reduciendo hasta el día del referéndum. No obstante, todo apunta a que la victoria será para los que voten la derogación de la enmienda en cuestión.

Respecto a la anterior encuesta, efectuada por este medio en abril, el bando del "sí" ha perdido tres puntos y el del "no" ha avanzado cuatro, mientras que el número de indecisos se sitúa ahora en el 17 %, tres menos que hace un mes.

La desinformación, también presente en el referéndum

La campaña ha polarizado a la sociedad irlandesa y, en un clima de emotividad y controversia, han florecido las “fake news” y la desinformación, habituales actualmente en situaciones de temática tan delicada como es el aborto.

Facebook y Google, dada la injerencia de agentes externos en procesos anteriores como el “brexit” o las elecciones estadounidenses, decidieron limitar la aparicion de anuncios e informaciones inapropiadas durante la campaña.

La red social fundada por Mark Zuckerberg comenzó el pasado 8 de mayo a bloquear anuncios procedentes del extranjero y, un día después, Google dejó de publicar toda la publicidad, sin excepciones, relacionada con este referéndum. Solo tras conocer los resultados se podrá evaluar si estas medidas fueron efectivas o no.

Los dos bandos y sus iniciativas

Los líderes de los principales partidos de la oposición se han situado al lado de Varadkar en esta cuestión pero, como sucede con el Fine Gael, tanto el centrista Fiana Fáil, segunda fuerza, como el Sinn Féin, tercera, registran diferencias internas.

Para sus detractores, la Iglesia Católica y grupos pro-vida, esa nueva ley abriría la puerta a los llamados "abortos a la carta" y a terminar con embarazos de "no nacidos" con malformaciones físicas o psíquicas.

El obispo de la diócesis de Ossory (este) afirmó el pasado 11 de mayo que algunas mujeres que abortan después de sufrir una violación consideran que el aborto es "más traumático" que la propia agresión sexual

Además, iniciativas ciudadanas como Love Both o Youth Defence han desarrollado campañas de concienciación con vídeos, manuales o guías sobre razones por las que no apoyar la derogación de la enmienda, dirigidas a que la ciudadanía irlandesa vote “no” en el plebiscito de este viernes.

Organizaciones humanitarias consideran que Irlanda continúa siendo una de las más restrictivas y represivas del mundo. Así, Amnistía Internacional está llevando a cabo la campaña “She is not a criminal”, una acción en la que se engloban actos reivindicativos y entrevistas a irlandesas que hayan tenido que viajar a otro país para poder abortar o artículos sobre el dinero necesario para poder hacerlo, entre muchas otras iniciativas.

