El "brexit" ha costado más de mil euros a cada hogar británico

Londres (EuroEFE).- El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, afirmó este martes que la decisión de que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE), tomada en referéndum en junio de 2016, ha costado a cada hogar británico más de 900 libras (1.026 euros).

El responsable de la entidad emisora argumentó, ante el comité de Tesorería del Parlamento, que la economía británica ha registrado un crecimiento "hasta un 2 %" por debajo de las expectativas que existían en 2016.

Bank of England Governor Mark Carney told the Treasury Committee earlier that "real household incomes [today] are about £900 per household lower than we forecast in May of 2016." Watch the full session here: https://t.co/en9Nhrodrf pic.twitter.com/Yv8JZKB9Lc