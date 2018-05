Zuckerberg se disculpa ante el PE por filtraciones a Cambridge Analytica

Bruselas (EuroEFE).- El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó este martes en la Eurocámara por la filtración a Cambridge Analytica, que pudo condicionar el referéndum del "brexit" y la victoria de Donald Trump, a la vez que admitió que "tomará tiempo hacer los cambios necesarios para salvaguardar" los datos de los usuarios.

"Ha quedado claro en los últimos años que no hemos hecho lo suficiente para evitar que las herramientas que hemos creado se utilicen también para causar daño", admitió Zuckerberg ante los líderes de los grupos del Parlamento Europeo (PE), y su presidente, Antonio Tajani.

Made clear to Mark Zuckerberg that digital platforms have to guarantee full protection of our citizens' privacy. We cannot accept illicit use of personal data to manipulate elections. Democracy cannot be turned into a marketing operation. pic.twitter.com/Nk0MB5IK8u — Antonio Tajani (@EP_President) 22 de mayo de 2018

El fundador de Facebook aceptó acudir voluntariamente a la Eurocámara para dar explicaciones tras la filtración masiva de información a la empresa Cambridge Analytica, semanas después de comparecer en el Senado de Estados Unidos por obligación legal.

La intervención, que iba a ser a puerta cerrada, ha podido seguirse finalmente en directo a través de internet tras las críticas de los grupos de la Izquierda Unitaria Europea, los Verdes y los Socialdemócratas, y la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos.

Zuckerberg también aseguró que su compañía trabaja en herramientas de inteligencia artificial para evitar que durante las próximas elecciones europeas "a alguien se le ocurra interferir como pudieron hacer los rusos en Estados Unidos en 2016".

"Es una de las prioridades principales como empresa garantizar que estamos impidiendo que a alguien se le ocurra interferir como pudieron hacer los rusos en Estados Unidos en 2016", afirmó el empresario.

"Ya sean noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones o desarrolladores que usan mal la información de las personas, no tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestras responsabilidades. Eso fue un error, y lo siento", afirmó, en línea con su intervención en la cámara estadounidense.

LIVE | Q&A with Mark Zuckerberg at the European Parliament. https://t.co/tfi40mUXGj — Antonio Tajani (@EP_President) 22 de mayo de 2018

El empresario admitió que "tomará tiempo hacer los cambios necesarios", pero aseguró que se compromete a "hacerlo bien y a realizar las importantes inversiones necesarias para mantener a las personas a salvo".

Antes de la intervención de Zuckerberg, Tajani recordó que en mayo de 2019 se celebrarán elecciones europeas en las que más de 440 millones de ciudadanos están llamados a las urnas y expresó la esperanza "que el voto de cada uno de ellos sea libre".

"Por desgracia, el caso de Cambridge Analytica es alarmante. Nuestros ciudadanos merecen una completa y detallada explicación de lo que ha ocurrido", subrayó el político conservador italiano.

La intervención de Zuckerberg en la Eurocámara se produce sólo unos días antes de que entre en vigor en la UE la nueva Regulación General de Protección de Datos (GDPR) (25 de mayo) que, entre otras cosas, aumenta de forma exponencial las multas a las que se enfrentan las compañías que no la cumplan.

Esta legislación otorgará al ciudadano un mayor control del uso que hagan otros de su información personal, ya que, entre otras medidas, exigirá su consentimiento explícito.

Protesta con réplicas de Zuckerberg ante la sede de la CE

Por otro lado, el movimiento Avaaz colocó ante la sede de la Comisión Europea (CE) en Bruselas alrededor de una veintena de carteles con la imagen de Zuckerberg para protestar contra "el problema masivo de cuentas falsas" de Facebook, ante la comparecencia del fundador de esa red social en la Eurocámara.

"Según sus propias estimaciones, tienen cerca de 88 millones" de falsos perfiles y "necesitamos ver hoy un compromiso por parte de Facebook de que borrará todas estas cuentas falsas que suponen un ataque desinformativo organizado en nuestras democracias", declaró a Efe la activista de Avaaz Alaphia Zoyab.

Ataviados con una camiseta en la que se podía leer "Fix FaKebook" ("Arreglad el falso (face)book"), diecisiete imágenes en tamaño real que representaban la figura del dueño de la famosa red social pretendían poner el foco sobre la necesidad de "regular estas plataformas", añadió Zoyab.

Sin embargo, desde Avaaz no confían en que de la reunión de este martes salga "un gran compromiso" por parte de Facebook. "Ya hemos visto su testimonio en Estados Unidos y en el Reino Unido y no fueron capaces de hacer ninguna propuesta concreta ni de llevar a cabo ninguna acción, y hoy creemos que será más de lo mismo. Lo que está claro es que es el momento de regular estas plataformas", precisó Zoyab.

La organización de activistas global ha puesto en marcha una campaña basada en el "amplio problema", según Zoyab, que existe entre la desinformación y la democracia y que se puso de manifiesto con la filtración masiva de datos de Facebook a la empresa Cambridge Analytica.

Un plan estructurado sobre cuatro ejes principales: hacer que Facebook prohíba estas cuentas falsas, alertar al público cada vez que alguien vea una noticia falsa, financiar las comprobaciones de datos y hacer que Facebook se someta a una auditoría independiente sobre esta escalada masiva de datos y desinformación de la plataforma.

"Lo más importante que podemos hacer es presionar a los gobiernos para hacer que la democracia se mantenga más fuerte que las redes sociales y que las instituciones que hemos construido, que respetamos y valoramos, no sean socavadas por las redes sociales", sostuvo la activista.

Para saber más:

► Nueva Regulación General de Protección de Datos (GDPR)

► El Parlamento Europeo retransmitirá en directo la reunión con Zuckerberg

► Link a la protesta de Avaaz "Mark Zuckerberg: Fix Facebook"