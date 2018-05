Mattarella se piensa la candidatura de Conte, con un currículum discutido

Roma (EuroEFE).- El presidente de Italia, Sergio Mattarella, se tomó este martes una jornada de reflexión tras ser propuesto como primer ministro Giuseppe Conte, apoyado por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga Norte (LN), pero cuyo currículum ha sido puesto en duda.

El jefe del Estado dedicó el martes a meditar y en su agenda solo incluyó un encuentro matutino sobre el Ejecutivo con los presidentes de la Cámara baja, Roberto Fico, y del Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, además de un acto contra la mafia.

Mattarella, que entre sus prerrogativas constitucionales tiene la designación del primer ministro, debe reflexionar sobre la idoneidad de Conte, un jurista de 54 años sin experiencia política propuesto conjuntamente por el M5S antisistema y la ultraderechista LN, pero que este martes se ha colocado en el centro de la polémica política por supuestos datos falsos en su curriculum revelados por la prensa.

El día se preveía tranquilo hasta que, desde la mañana, surgieron dudas sobre la veracidad de varios cursos declarados en el extenso currículum de Conte desveladas por "The New York Times", que aseguró que éste no figuraba en los registros de la New York University.

El currículum expone una brillante trayectoria con estudios en otras instituciones prestigiosas, como la Universidad de Yale o la de Pittsburgh, pero también figura un curso de Derecho en una escuela de Viena que ha resultado ser una academia de idiomas.

El rotativo romano "Il Messaggero" aumentó las dudas al afirmar que ha recibido la confirmación de que Conte no estudió en la Duquesne University de Pittsburgh (EEUU) y tampoco enseñó en la Universidad de Malta, como figura en su discutido currículum.

El M5S (antisistema) salió en defensa del profesor, que prefirió guardar silencio, y atribuyó estas revelaciones a ataques del sistema y de los medios "por miedo".

"Todos los medios italianos y extranjeros, algunos burócratas europeos y gran parte del 'establishment' se han coaligado, unidos por el miedo de que finalmente nazca un Gobierno con plenos poderes legitimado por los ciudadanos", dijeron representantes del M5S en un artículo titulado "¿Quién teme a Giuseppe Conte?".

Chi ha paura di Giuseppe Conte? https://t.co/76uDRcnWEW — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) 22 de mayo de 2018





La formación apuntó que en su currículum el jurista "ha escrito claramente que en la New York University perfeccionó y actualizó sus estudios", no que cursara un máster, en alusión a la posibilidad de que fueran unos breves cursos, de los que no quedan registros.

"Tenemos un programa de Gobierno y una mayoría parlamentaria. El cambio nunca ha estado tan cerca. Falta solo el último paso. ¿Quién tiene miedo a Giuseppe Conte?", cuestionó el M5S.

De este modo, la jornada de reflexión de Mattarella acabó nublada por la desconfianza sobre la trayectoria de un jurista que, por otro lado, es visto como una figura técnica.

Por ello, los analistas cuestionan su papel en un gabinete en el que la voz cantante la llevarán presumiblemente el líder del M5S, Luigi di Maio, y el de la ultraderechista Liga Norte (LN), Matteo Salvini, y se preguntan qué legitimidad tendría Conte, por ejemplo, en una cumbre de la Unión Europea (UE).

En cualquier caso, el M5S, mediante su portavoz Giulia Grillo, ha avanzado que Conte sigue siendo su propuesta, y también lo ha hecho el propio Salvini, quien, interpelado por algunos medios en Roma, consideró normal el tiempo de reflexión de Mattarella.

Salvini, por otro lado, reiteró su negativa tajante a que Di Maio se postule como primer ministro en el Ejecutivo, ya que algunos medios aseguran que esta es una posibilidad que podría darse.

Y, aunque excluyó revelar la lista de ministros que preparan para presentar a Mattarella, elogió la figura del profesor Paolo Savona, conocido por sus críticas al euro y a Alemania y que suena entre los posibles candidatos para la cartera de Economía.

"Me gustaría mucho, no soy yo quien debe indicar a nadie, pero su historia es una garantía para sesenta millones de italianos", opinó el dirigente de la LN en la capital italiana, donde volvió a reunirse con Di Maio para limar algunos aspectos de su propuesta.

Noi abbiamo fatto tutto il lavoro e gli sforzi possibili, siamo pronti.

Non c’è tempo da perdere: o si cambia l’Italia, o si vota.

LIVE > https://t.co/4SLjxtqRBf pic.twitter.com/qftW2CZQla — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 de mayo de 2018





Por otro lado, el M5S y la Liga volvieron a lamentar los mensajes que recibieron nuevamente desde la UE, como del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que ha exigido al nuevo Gobierno de Italia una política presupuestaria responsable.

O también del ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, quien, aunque pidió esperar a la formación del nuevo Gobierno, dijo a los medios que espera que Mattarella "no permita" la "destrucción de todo el trabajo hecho en los últimos años" en la UE.

"Siguen las injerencias. Hoy es el turno del ministro de Exteriores de Luxemburgo (...). Confirmo: que estén tranquilos en el extranjero, que de los italianos nos ocupamos nosotros", declaró Salvini en su perfil de Twitter.

Proseguono #invasionidicampo. Oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo #Asselborn: "Spero che #Mattarella non permetta al nuovo governo di distruggere il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa".

Confermo: all'estero stiano sereni, agli italiani ci pensiamo noi. pic.twitter.com/pRdkN7yfXH — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 22 de mayo de 2018

Para saber más:

► Giuseppe Conte, profesor de Derecho y baluarte contra la burocracia normativa

Por Gonzalo Sánchez