La mitad de los españoles, aunque muy europeístas, están insatisfechos con la democracia en la UE

Madrid (EuroEFE).- El 75% de los españoles considera que España se ha beneficiado de su pertenencia a la Unión Europea (UE), aunque el 54 % no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia europea, según el Eurobarómetro publicado este miércoles.

España es más europeísta que la media en la UE, donde el 67 % de sus habitantes cree que es beneficioso pertenecer al bloque comunitario, la cifra más alta alcanzada desde 1983. Sin embargo, los españoles son tan críticos como los europeos en general sobre el sistema democrático, ya que solo 45 % se encuentra satisfecho al respecto en los Veintiocho, según el informe.

El 68 % de los españoles considera que es positivo que España sea un Estado miembro de la UE, 8 puntos por encima de la media de la UE, que se sitúa en el 60 % (seis puntos más que en septiembre de 2017). Los únicos países más optimistas que España en relación a este tema son Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Malta, Polonia y Estonia. Los más negativos, República Checa, Croacia, Italia y Grecia.

El 75% de los españoles cree que pertenecer a la UE beneficia a España. Consulta todos los datos del último Eurobarómetro, a un año de las #EleccionesUE2019 https://t.co/19GPRIGbqX pic.twitter.com/DV5F7RsdnR — Parlamento Europeo (@Europarl_ES) 23 de mayo de 2018

En cuanto al Parlamento Europeo (PE), el 69 % de los españoles quiere que se le dé mayor importancia, algo en lo que figura solo por detrás de Chipre (86 %). La media de los países comunitarios se encuentra en el 47 %.

El 79 % de los españoles cree que hay que votar

Las elecciones europeas tendrán lugar dentro de un año y para el 79 % de los encuestados españoles es importante acudir a votar. Sin embargo, solo el 27 % dice que es "muy probable" que vote en esos comicios, frente al 31 % de media en la UE.

En la campaña para estas elecciones, los españoles dicen tener preferencia por que se traten temas como la lucha contra el desempleo juvenil, la economía y el crecimiento económico, el terrorismo, la inmigración, la promoción de los derechos humanos y la democracia o el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Por lo contrario, los asuntos que menos interesan a los españoles con vistas a las elecciones son la protección de los datos personales, la protección de las fronteras exteriores de la UE o la seguridad y las políticas de defensa. Para el resto de países, lo más relevante es la lucha contra el terrorismo, asunto que los españoles ponen en tercer lugar. En segundo lugar, para los europeos está la inmigración y después, la economía y el crecimiento económico.

Al ser preguntados por qué no votan en las elecciones europeas, el 65 % de los españoles consideran que su voto no va a cambiar nada y el 63% no confía en el sistema político. El 38 % confiesa no estar interesado en política ni en las elecciones de forma genérica, y el 29 % asegura que no tiene suficiente información sobre el Parlamento Europeo.

Sobre si creen que la UE marcha en una buena dirección, el 56% que cree que no. En el resto de los países miembros hay un amplio rango de respuestas: desde Irlanda, donde el 62 % de sus ciudadanos cree que la Unión va por el buen camino, hasta Grecia, donde solo un 15 % ve la situación actual de forma positiva.

Por Inés Amarelo (edición: Desirée García)

