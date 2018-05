Bruselas presenta un presupuesto para 2019 centrado en inversión, empleo y migración

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presentó un presupuesto para 2019 con 165.619 millones de euros de compromisos, un plan que prevé un alza del 3,1 % y que pone el foco en ámbitos como la inversión, el empleo, la juventud, la migración y la seguridad.

La propuesta presupuestaria, que deberán aprobar el Consejo Europeo y la Eurocámara, se basa en la premisa de que el Reino Unido ha prometido que seguirá contribuyendo a las arcas comunitarias una vez deje de ser Estado miembro de la Unión Europea (UE), previsiblemente el 31 de marzo de 2019 y hasta el final de 2020, precisó la CE.

2019 EU Budget: we propose a budget of €166 billion in commitments – for a strong economy and promoting solidarity and security on both sides of the EU's borders. https://t.co/oTHkfCnJbb #FutureofEurope pic.twitter.com/M0gwuPydnl — European Commission (@EU_Commission) 23 de mayo de 2018

"Proponemos un presupuesto ambicioso que continúa apoyando nuestras prioridades, en particular en inversión, empleos, juventud, migración, solidaridad y seguridad, y que aporta valor añadido europeo a nuestros ciudadanos", declaró el miércoles 23/5/2018 el comisario europeo de Presupuestos, Günther Oettinger.

La propuesta del Ejecutivo comunitario contempla un 48,3 % de los fondos comprometidos al "crecimiento inteligente e inclusivo" hasta cerca de los 80.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,1 % respecto al presupuesto de 2018.

The 2019 draft #EUbudget of €166 billion in commitments, corresponding to a 3 % increase over 2018, invests in delivery for growth, solidarity & security #EUAddedValue pic.twitter.com/OSoenHLShG — EU Budget (@EU_Budget) 23 de mayo de 2018

De esa cantidad, 57.000 millones de euros irían a parar a las políticas de cohesión, otros 12.500 millones serían para programas de innovación e investigación, 3.800 millones se emplearían en infraestructuras y otros 2.600 millones al programa Erasmus +, que se beneficiaría de un aumento presupuestario del 10,8 %.

Asimismo, la Comisión Europea propone dedicar 245 millones de euros al Fondo Europeo de Defensa y otros 103 millones al Cuerpo Europeo de solidaridad. Bruselas aboga, además, por destinar también 60.000 millones de euros a la política agrícola, un 36,2 % del total comprometido, de forma que esa partida sufriría un descenso del 1,7 % respecto a 2018.

La acción global europea, según la propuesta del Ejecutivo, recibiría 11.384 millones, un incremento del 13,1 %. Además, la CE quiere destinar 2.300 millones de euros para afrontar las crisis migratorias y los problemas fronterizos mientras que los gastos administrativos avanzarían un 3 %, hasta los 9.957 millones de euros.

Respecto a los pagos correspondientes a 2018, es decir, el dinero destinado a cubrir los compromisos previamente adquiridos, el Ejecutivo comunitario indicó que estos se situaron en 148.675 millones de euros.

El presupuesto comunitario para 2019, el sexto de la Comisión Europea presidida por Jean-Claude Juncker, es independiente de la propuesta del llamado Marco Financiero Plurianual que la CE presentó el pasado 2 de mayo y que se refiere al período comprendido entre 2021 y 2027.

Eurodiputados alertan: si hay más objetivos, la UE debe tener más presupuesto

Por otro lado, dos eurodiputados encargados de presentar la posición del Parlamento Europeo (PE) sobre el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE) alertaron este miércoles de que la llegada de nuevas prioridades a la agenda comunitaria debe ir acompañada de un aumento del dinero.

Durante un encuentro con la prensa, el parlamentario popular polaco Jan Olbrycht y la socialdemócrata francesa Isabelle Thomas señalaron que no será posible continuar los programas tradicionales y además abordar asuntos nuevos con el mismo dinero.

Some #MEPs do not accept our figures + calculations of #EUBudget beyond 2020 because they are pushing for a higher long term budget as the 1.11 percent proposed if GNI. pic.twitter.com/I8b5KUAxLn — Günther H. Oettinger (@GOettingerEU) 23 de mayo de 2018

"Nosotros no estamos en contra de las nuevas prioridades, pero la situación es que con menos dinero tenemos que hacer más y eso no es posible", subrayó Thomas.

En este contexto, los eurodiputados instaron a "un presupuesto que se relacione con las prioridades" de la UE y que, incidieron, debería recibir la luz verde definitiva de los países antes de las elecciones europeas, que se celebrarán en exactamente un año.

Esto requiere, en primer lugar, que los Estados miembros acuerden su posición común, un hito que idealmente debería llegar en enero de 2019, según Olbrycht, para cumplir con la meta de finalizarlo antes de las elecciones. No obstante, el eurodiputado polaco ve "imposible" cerrar el presupuesto plurianual en 2019 y "casi imposible" para principios de 2020.

"Esperamos que todo esté absolutamente preparado a finales de 2020", señaló, una fecha que se acercará peligrosamente al 1 de enero de 2021 en el que comenzará a aplicarse el próximo presupuesto.

Los eurodiputados admitieron que, mientras hay voces que piden un acuerdo antes el final de la legislatura para evitar la incertidumbre que podría generar la nueva configuración de la Eurocámara tras las elecciones de mayo de 2019, también hay posturas a favor de esperar a después de los comicios.

El informe que elaborarán los dos eurodiputados con aportaciones de todos los grupos políticos será "una respuesta política" a la propuesta del Ejecutivo comunitario, de la que criticaron una falta de consistencia a la hora de presentar las cifras.

"Lo que tenemos no nos ha resultado muy claro por la falta de comparación con la situación actual", dijo Olbrycht, mientras que Thomas advirtió de que no se puede comenzar una discusión presupuestaria con datos incorrectos.

Así, ejemplificaron que, aunque la política general de cohesión tenga un recorte inferior al 10 %, los fondos de cohesión (destinados a países cuya renta nacional bruta es inferior al 90 % de la media europea) sufrirán un tijeretazo de hasta el 45 %, una circunstancia que afecta de forma similar a algunas secciones de la Política Agraria Común.

Para saber más:

► Comunicación completa de la propuesta de presupuesto a largo plazo para el periodo 2021-2027

► Marco financiero plurianual: debate sobre las prioridades políticas

► Bruselas propone elevar el presupuesto de la UE al 1,11 % de la renta nacional bruta

► Cómo se gasta el presupuesto en la UE