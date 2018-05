El PE confía en frenar el euroescepticismo a un año de las elecciones

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, aseguró que el año que queda hasta las próximas elecciones comunitarias, que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo de 2019, será "fundamental" para frenar el euroescepticismo y "difundir los beneficios de pertenecer a la Unión Europea (UE)".

"En este año que tenemos por delante tenemos que demostrar a los ciudadanos europeos que desde la UE trabajamos para ellos", afirmó Tajani durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo y añadió este miércoles (23/5/2018): "El problema al que nos enfrentamos no son los partidos euroescépticos, sino los motivos que llevan a la gente a votarlos".

Esta intervención coincidió con la presentación del último Eurobarómetro, que indica que el 67 % de los europeos cree que la pertenencia a la UE es beneficiosa, el porcentaje más alto a un año de unos comicios comunitarios desde 1983.

Tajani señaló que "el 'brexit' podría haber inspirado un renovado sentimiento de apego a la UE", aunque anticipó que "es más que probable que crezca el apoyo electoral a los partidos euroescépticos tanto de izquierdas como de derechas".

Ante esta posibilidad, Tajani reivindicó la importancia de ofrecer una "respuesta colectiva" al euroescepticismo desde las instituciones, los partidos y la sociedad civil para "defender" la democracia europea "frente a las amenazas internas y externas".

El Eurobarómetro publicado este miércoles refleja que menos de la mitad de los ciudadanos europeos (el 45 %) está satisfecha con el funcionamiento de la democracia en los Veintiocho, un descontento que se concentra mayoritariamente en países del sur y del oeste como Grecia, España, Francia o Italia.

En este sentido, Tajani propuso trasladar a través de "acciones de comunicación" la idea de que la labor de la UE es "más política y menos burocrática", pues entiende que esta percepción es la que provoca la insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones comunitarias.

El presidente de la Eurocámara defendió la labor de la institución que preside, ya que "es la que controla a la Comisión Europea (CE)", y la importancia que tendrá en el proceso de elección del próximo Ejecutivo comunitario.

Las preocupaciones de la ciudadanía europea

Con respecto al proceso electoral que tendrá lugar dentro de un año, Tajani alertó de la amenaza de las "noticias falsas", aunque aseguró que el PE está trabajando "para garantizar que los ciudadanos tengan a su disposición la información suficiente para ser conscientes de las importantes decisiones que estarán tomando".

"El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se comprometió ayer a trabajar también para evitar cualquier tipo de injerencia externa desde su red social en las próximas elecciones europeas", recordó el presidente de la Eurocámara, quien reiteró que la visita del empresario estadounidense fue "un éxito" para la institución.

El Eurobarómetro también recoge cuáles son los temas que los encuestados (27.000 ciudadanos europeos) consideran prioritarios de cara a orientar su voto en los comicios comunitarios.

En primer lugar destaca la importancia de la lucha contra el terrorismo, la principal preocupación para el 49 % de los entrevistados, un porcentaje muy superior al 11 % registrado en el anterior Eurobarómetro y similar al 45 % que destacó la migración como otros de los puntos a tratar en la campaña electoral.

"Es importante que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE aumente la inversión en África para controlar los flujos migratorios", propuso Tajani, quien añadió que la situación "es mucho más compleja en Oriente Medio, donde hace falta finalizar guerras y alcanzar acuerdos".

Las otras preocupaciones más acuciantes para la ciudadanía europea son el desempleo juvenil y la economía y el crecimiento, dos áreas prioritarias para el 48 y el 42 % de los encuestados, respectivamente.

