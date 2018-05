El Eurogrupo prepara el fin del rescate griego tras el acuerdo con acreedores

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona -el Eurogrupo- abordarán este viernes el cierre de la última revisión del rescate griego, que va bien encaminado tras el acuerdo técnico alcanzado el sábado entre Atenas y sus acreedores y sentará la base para pactar en junio el fin definitivo del programa.

Los acreedores -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y el Gobierno griego cerraron un acuerdo técnico sobre el cumplimiento por parte de Atenas de las condiciones asociadas a su rescate.

Pero para que la revisión pueda darse por concluida los ministros tienen que avalar la implementación de los 88 requisitos previos de la revisión, que el Gobierno de Alexis Tsipras se ha comprometido a legislar antes del Eurogrupo del 21 de junio, con lo que el acuerdo político podría no llegar hasta esa fecha.

El cierre de la revisión permitirá un nuevo desembolso de unos 11.700 millones de euros, aunque la cifra aún debe precisarse.

Los ministros debatirán asimismo sobre las medidas de alivio de la deuda a medio y largo plazo de las que podría beneficiarse el país al término del rescate de ser necesario, un punto que además es clave para que el FMI confirme su participación financiera en el rescate.

"Estamos trabajando para hacer posible que el Fondo active el programa, lo que tiene que ver con las medidas de deuda que serán tomadas. Pero se nos está acabando el tiempo, estamos en los días cruciales", apuntó un alto cargo europeo, quien señaló que su participación daría más credibilidad tras el programa.

OECD economic survey for Greece notes the range and depth of the reforms implemented in order to improve competition, create a business friendly environment, increase public sector efficiency and upgrade welfare structures.https://t.co/QW9lhnOfzl