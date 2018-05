Facebook justifica el uso datos de Whatsapp para evitar contenido abusivo

Bruselas (EuroEFE).- La red social Facebook continuará compartiendo datos de sus usuarios con Whatsapp -compañía que adquirió en 2014- para "intercambiar información y tomar acciones" contra "contenidos abusivos o spam", según justificó la empresa.

En una de las respuestas escritas enviadas este jueves a los eurodiputados después de la comparecencia del fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, en la Eurocámara, Facebook argumenta que, pese a las peticiones de diversas cortes europeas, mantendrá esta política.

Entre otras, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha detectado infracciones graves de la ley nacional en el tratamiento de datos por parte de estas compañías.

Las autoridades españolas sancionaron con 600.000 euros (738.000 dólares) a Whatsapp y Facebook (300.000 a cada una) por cesión y tratamiento de datos personales de sus usuarios sin consentimiento, multa que la compañía ya ha dicho que recurrirá.

La compañía asegura que no lo hace para "mejorar la experiencia del producto o los anuncios en Facebook", aunque no descarta hacerlo "en el futuro".

"Si elegimos hacer esto en el futuro, lo haremos de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos" (GDPR, en sus siglas en inglés), asegura la empresa, en referencia a la nueva normativa que se aplica a partir de mañana en la Unión Europea (UE).

Esta legislación, que Zuckerberg se comprometió a aplicar, otorgará al ciudadano un mayor control del uso que hagan otros de su información personal, ya que, entre otras medidas, exigirá su consentimiento explícito para que las empresas usen sus datos.

El multimillonario empresario se comprometió a responder por escrito a las preguntas de los parlamentarios que se quedaron en el tintero, un total de 18 cuestiones a las que la empresa ha enviado este jueves respuesta en nombre de Zuckerberg.

Los eurodiputados insisten en este cuestionario escrito en su preocupación por el escándalo de Cambridge Analytica, una filtración masiva de datos que pudo condicionar el referéndum del "brexit" y la victoria de Donald Trump en EE.UU., especialmente en vistas a las elecciones europeas de 2019.

Facebook promete hacer "más transparente" su sistema de publicidad, después de la posible injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de EEUU de 2016. En este sentido, asegura que hará un mayor seguimiento de las páginas que tienen un mayor número de seguidores para "evaluar de manera más efectiva su contenido".

Sin embargo, admite que no puede prometer "erradicar" las cuentas falsas pese a los avances que han permitido "mejorar la desactivación" de estas cuentas, que han llevado a la compañía a desactivar 583 millones de perfiles falsos en el primer trimestre de 2018.

