Irlanda vota "sí" a la reforma de la ley del aborto

Dublín (EuroEFE).- El primer ministro irlandés, el democristiano Leo Varadkar, destacó este sábado el "contundente" apoyo del electorado a la reforma de la ley de aborto en el referéndum del viernes, que a su juicio demuestra la "unidad" del país ante un asunto que le ha divido durante décadas.

"Lo que hemos visto hoy es la culminación de una revolución tranquila que ha ocurrido en los últimos diez o veinte años", declaró Varadkar, quien aseguró que las urnas le han otorgado un mandato firme para suavizar la legislación vigente, una de las más duras de Europa.

Aunque todavía no hay resultados oficiales, dos encuestas efectuadas a pie de urna por la cadena pública RTE y el diario "Irish Times" indicaron que el "sí" obtuvo el 69 y el 68 % de apoyo, respectivamente, cifras considerablemente más altas de lo esperado.

Una "tragedia de proporciones históricas" para los defensores del "no"

La campaña del "no" a la reforma del aborto admitió este sábado su derrota en el referéndum celebrado este viernes al considerar que el "sí" del electorado irlandés "es una tragedia de proporciones históricas".

"El aborto estaba mal ayer y sigue estando mal hoy", declaró en un comunicado Cora Sherlock, portavoz de la plataforma provida "Save the Eighth" ("salvad la octava"), unos de los grupos más visibles durante la campaña de esta consulta.

Exit polls, if accurate, paint a very sad state of affairs tonight. But those who voted No should take heart. Abortion on demand would deal Ireland a tragic blow but the pro-life movement will rise to any challenge it faces. Let's go into tomorrow with this in mind. #8thref