Irlanda acaba con el tabú del aborto con una "revolución silenciosa"

Dublín (EuroEFE).- Irlanda, profundamente católica, ha culminado una "revolución silenciosa" al aceptar la reforma de la ley del aborto en el referéndum del viernes, con una contundente victoria que abre la puerta a las terminaciones del embarazo sin restricciones durante las primeras doce semanas de gestación.

"Lo que hemos visto hoy es la culminación de una revolución silenciosa que ha ocurrido en los últimos diez o veinte años", celebró el primer ministro, el democristiano Leo Varadkar, quien aseguró que las urnas le han otorgado un mandato firme para liberalizar la legislación vigente, una de las más duras de Europa.

Fantastic crowds at Dublin Castle. Remarkable day. A quiet revolution has taken place, a great act of democracy. pic.twitter.com/MLtzkSkdLw