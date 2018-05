Juncker insta a "hacer frente al galopante populismo" en Europa

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, pidió este miércoles "hacer frente al galopante populismo" en Europa, donde en los últimos años partidos políticos de esa tendencia han llegado a los gobiernos de los países o mejorado sus resultados electorales.

"Hagamos frente al galopante populismo que estamos viendo en Europa en todos los países", afirmó durante un debate en el pleno de la Eurocámara con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.

Juncker realizó esas declaraciones tras la polémica generada la víspera por las palabras del comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, quien manifestó en una entrevista su esperanza de que los electores italianos entiendan la señal de los mercados y no voten en las próximas elecciones por las formaciones populistas, en referencia a la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas.

No obstante, Oettinger pidió disculpas el mismo martes por sus palabras.

El presidente de la CE recalcó este miércoles que dentro de un año, entre el 23 y el 26 de mayo, los ciudadanos votarán un nuevo Parlamento Europeo.

"Nadie puede adivinar qué forma tomará, será diferente a este Parlamento y para alguna de mi gente eso es una fuente de preocupación", comentó.

Juncker también resaltó que es partidario de acabar con la norma de la unanimidad cuando los Estados miembros toman decisiones sobre Política Exterior en el Consejo y que estas se puedan adoptar mediante el mecanismo de la mayoría cualificada, que no exige el visto bueno de todos los países.

"Si solo un Estado miembro impide los esfuerzos diplomáticos de Europa, Europa está bloqueada y parecemos ridículos en la ONU y los foros internacionales", aseguró.

