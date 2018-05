Sánchez a Rajoy: "Dimita ahora y todo terminará. Su tiempo acabó"

Madrid (EuroEFE).- El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido al presidente Mariano Rajoy que dimita, si quiere evitar que salga adelante la moción de censura: "dimita ahora y todo terminará. Su tiempo acabó. Dimita y esta moción de censura habrá acabado aquí y ahora", le ha espetado.

Sánchez ha advertido así a Rajoy de que la "única respuesta" que admite la sentencia del caso Gürtel es su dimisión, al tiempo que ha subrayado que hace tiempo que ya debería haber dimitido.

Según Sánchez, nunca antes una moción de censura como la que debate el Congreso contra Mariano Rajoy había sido "tan necesaria" como ahora para garantizar la "higiene democrática" en España.

"La mayor irresponsabilidad sería no presentar una moción de censura contra quien es merecedor de un evidente reproche político de esta cámara", ha recalcado Sánchez en su primera intervención en el debate de la moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, en la que avanzó que mantendrá los Presupuestos del PP para garantizar la gobernabilidad.

Sánchez ha dicho a Rajoy que su sola permanencia en el cargo "debilita nuestra democracia" y la ha preguntado: "¿Qué más tiene que pasar?" cuando una sentencia reconoce que "su palabra como testigo no merece ningún crédito".

En su intervención en el debate de la moción de censura, Sánchez ha recordado a Rajoy que la misma semana en la que se conocía la sentencia su portavoz parlamentario hasta el año 2008 ingresaba en prisión por supuesto blanqueo de capitales y cohecho, en alusión a Eduardo Zaplana.

"No basta" le ha reprochado con la acumulación de más de 900 cargos públicos imputados por corrupción, incluyendo presidentes de diputaciones, consejeros autonómicos y alcaldes.

Sánchez ha insistido en preguntar a Rajoy si acaso "no basta con que doce de los exministros con los que compartió el gabinete del señor Aznar estén investigados, procesados o encarcelados o lo estén tres exministros de su propio Gobierno".

Sánchez también se ha referido a la situación de nueve expresidentes autonómicos del PP y al hecho de que el Partido Popular sume "más investigados, procesados y condenados que ninguna otra formación política en la Unión Europea".

"¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es dañina y un lastre para el país y para su propio partido?" ha añadido.

El secretario general del PSOE, que ha comenzado su discurso en defensa de la moción de censura en la que es candidato a la Presidencia del Gobierno, reivindicando la "fuerza moral" de la Constitución de 1978 e invocando la letra y la vigencia de la Carta Magna, ha prometido poner en marcha un Gobierno que "cumplirá" y "hará del diálogo su forma de hacer política", tanto con todos los partidos como con todas las comunidades autónomas.

En este sentido, Pedro Sánchez ha ofrecido conformar un gobierno que garantice la estabilidad institucional, económica, social y territorial.

Estos serán los cuatro ejes del "plan de estabilidad" que emprenderá el gobierno liderado por Sánchez, si sale adelante la moción de censura.

El líder socialista ha explicado que el plan de estabilidad se pondrá en marcha mientras se construye el consenso necesario para convocar elecciones generales.

En su "cara a cara" previo con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, Rajoy ha reconocido que en el PP ha habido corruptos, pero no es un partido corrupto y ha preguntado al PSOE si cuando salga la sentencia por el caso de los ERE en Andalucía también se van a presentar una moción de censura a sí mismos.

Rajoy ve en la moción de censura "pura contradicción" y una "tomadura de pelo"

Rajoy ha subrayado que la moción de censura del PSOE contra él es una "tomadura de pelo" de los socialistas, a quienes culpa de llenar de "luces rojas" los mercados, al tiempo que ha ironizado sobre el "daño" que él y su Ejecutivo hacen a España cuando se crean medio millón de empleos al año.

En su primera intervención, Rajoy criticó a los socialistas (PSOE) de tener una visión "interesada y manipulada" de la sentencia que condenó Partido Popular (PP) por beneficiarse de una trama de corrupción, e insistió en que la misma no tiene "ni una línea de condena al Gobierno y al PP".

"El PP no es un partido corrupto, aunque a ustedes les disguste", subrayó el jefe del Ejecutivo.

El PSOE presentó su moción de censura el pasado día 25, después de que la Audiencia Nacional española condenara al PP por lucrarse en una trama de corrupción, conocida como "Gürtel" y de quedar acreditado en la sentencia que durante años contó con una caja "B".

El presidente del Gobierno calificó la iniciativa socialista de "temeraria" y que responde a "los afanes" de su líder, Pedro Sánchez, al que acusó de querer llegar al poder sin tener la confianza de las urnas.

Rajoy acusó a Sánchez de querer llegar al poder la mano de un conjunto dispar de partidos, entre los que están los nacionalistas catalanes, partidarios de la independencia

incurren en "pura contradicción" cuando dicen que su iniciativa es "de Estado" y luego tienen los apoyos que tienen.

Felipe González dice que lo "razonable" es que haya elecciones "pronto"

Rajoy ha finalizado su primera intervención en el debate señalando que éste es un "intento inútil" de justificar "bajo una falsedad" lo que no es más que "una exaltación del no es no" de Pedro Sánchez, que aprovecha "cualquier resquicio" y "cualquier atajo" para "asaltar el poder".

Es en suma, ha añadido, "oportunismo al servicio de una ambición personal".

Rajoy ha ironizado sobre el hecho de que los socialistas llamen a esto una "respuesta firme, serena, constitucional y de Estado", una definición que "suena bien" hasta que se conocen los apoyos con los que quiere contar el PSOE.

Y es entonces, ha señalado, cuando la moción se convierte en "una pura contradicción, un imposible lógico y una tomadura de pelo".

Desde Bruselas, el expresidente del Gobierno Felipe González declaró que lo "razonable" sería que en España se convoquen elecciones generales "pronto", bien a través de la moción de censura o de un adelanto electoral.

"Había causas para una moción o para un adelanto porque la legislatura está acabada, pero habiendo causa ¿hay mayoría alternativa para gobernar?. No lo creo y no lo veo", dijo el expresidente socialista.

González pidió "a todo el mundo que tengan un ataque extemporáneo de responsabilidad" y situó la fecha que desearía para unos nuevos comicios inmediatamente después del verano.

"No hay por qué castigar a los españoles con elecciones en julio o en agosto. Pero el 30 de septiembre es domingo, el 7 de octubre también", declaró el expresidente socialista a la prensa tras intervenir en un debate en Bruselas sobre el proceso de paz en Colombia.

Respeto desde Bruselas

Preguntado sobre el debate en Madrid, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmó que "hay que respetar" los procesos democráticos de cada país y rehusó comentar las consecuencias de la moción de censura al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, antes de que sea votada.

"Hay que respetar los ritmos democráticos, las reglas democráticas y los procesos democráticos y sería absurdo comentar por adelantado las consecuencias de un voto que ni siquiera ha tenido lugar", dijo Moscovici en una rueda de prensa.

El comisario europeo respondió así preguntado sobre las posibles consecuencias de la moción de censura que empezó a debatirse hoy en el Congreso de los Diputados en Madrid para la estabilidad económica de España.

Son necesarios al menos 176 votos a favor (mayoría absoluta) para que la censura salga adelante y desalojar a Rajoy del Gobierno, cuestionado después de que el gubernamental Partido Popular (PP, centroderecha) haya sido condenado por lucrarse en una trama de corrupción, conocida como "Gürtel" y de quedar acreditado en la sentencia que contaba con una caja "B".

El PSOE cuenta con 84 diputados de los 350 que tiene la Cámara, de modo que necesita el apoyo de otros grupos de la Cámara.

La votación será previsiblemente mañana viernes.

Información elaborada por el equipo de política de EFE y de la delegación en Bruselas (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Rajoy enfrenta la segunda moción de censura en un año