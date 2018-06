La UE felicita al nuevo Gobierno italiano y le pide apoyo ante retos comunes

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo felicitaron al nuevo primer ministro italiano, Giuseppe Conte, por la formación de Gobierno y le pidieron su "cooperación" y "responsabilidad" para hacer frente a los retos conjuntos que afronta la Unión Europea.

En una carta fechada el viernes 1/6/2018, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, deseó "el mayor de los éxitos" a Conte, que juró el cargo esta tarde, y señaló que la formación del Ejecutivo da comienzo a una legislatura "importante" que llega en un momento de "citas cruciales" para la UE.

"Sobre todas estas decisiones Italia estará en primer plano con la fuerza de sus propuestas, de su responsabilidad como Estado fundador de la Unión, de sus intereses y de una integración europea más intensa", afirmó Juncker en la misiva en italiano publicada en su cuenta de Twitter.

En este sentido, recordó que en las próximas fechas los Estados deberán mostrar "cohesión" y "solidaridad" para dar una respuesta común a los desafíos de la inmigración, la reforma de la eurozona, "en particular completando la unión bancaria" y la adopción del presupuesto comunitario para 2021-2027.

Juncker añadió que la Comisión estará "al lado de Italia en el transcurso de las reformas" y "atenta" a sus propuestas para el futuro de la UE.

También el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, felicitó por carta al nuevo primer ministro y le recordó que su nombramiento se da en un momento "crucial" para la Unión.

Congratulations to PM @GiuseppeConteIT. I strongly believe that our community will only flourish when based on respectful dialogue and loyal cooperation, which I will do my best to ensure. #EUCO #G7 https://t.co/LaBRdAyglF pic.twitter.com/jnlM6gOMZ0