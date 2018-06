Italia no aprobará el documento europeo sobre inmigración, adelanta Salvini

Roma (EuroEFE).- El vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, adelantó este lunes que Italia no aprobará el documento "sobre inmigración" que será presentado mañana en el Consejo de Interior de la Unión Europea (UE) que se celebrará en Luxemburgo porque "penalizará de nuevo" a su país.

En una entrevista radiofónica, Salvini explicó que no podrá participar en el Consejo, ya que mañana se celebrará en el Senado la sesión de investidura del nuevo Gobierno formado por su partido, la Liga, y el Movimiento 5 Estrellas.

"Mañana votaremos 'no' al documento que será presentado en la reunión en Luxemburgo sobre la inmigración porque penalizará de nuevo a Italia y a otros países del Mediterráneo a favor de los países del norte y del este de Europa", dijo el nuevo ministro de interior y líder de la Liga.

