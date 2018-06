Josep Borrell será ministro de Exteriores del nuevo Gobierno de España

Madrid (EuroEFE).- El nuevo presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, nombrará ministro de Asuntos Exteriores al expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, recuperará el ministerio de Igualdad y mantendrá la intervención de las cuentas públicas de la región de Cataluña.

El líder socialista, que ultima la composición de su gabinete, inició este lunes su actividad oficial al reunirse en Madrid con el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, en una visita de trabajo a España programada con anterioridad.

Según medios españoles, Sánchez designará ministros a algunos de sus colaborares más cercanos y Borrell, nacido en Cataluña en 1947, se encargará de la cartera de Exteriores, confirmaron a Efe fuentes socialistas.

Borrell es ingeniero aeronáutico y doctor en Ciencias Económicas, fue ministro de Obras Públicas (1991-1996) y se ha mostrado muy activo contra el independentismo catalán.

Sánchez es jefe del Ejecutivo desde el sábado, tras ganar una moción de censura parlamentaria contra el gobierno conservador de Mariano Rajoy, con el apoyo del Partido Socialista (PSOE), Unidos Podemos (izquierda), los independentistas catalanes de PDeCAT (centroderecha) y ERC (izquierda) y PNV (nacionalistas vascos), entre otros.

El PSOE presentó la moción el 25 de mayo, al día siguiente de que la Justicia condenara al Partido Popular (PP), que preside actualmente Rajoy, por beneficiarse económicamente de una trama de corrupción que actuó entre 1999 y 2005.

Cataluña: se mantiene el control de las cuentas

Sobre Cataluña, el dirigente socialista José Luis Ábalos, hombre de confianza de Sánchez, dijo este lunes que el control de las cuentas públicas se levantará en función de cómo se vaya normalizando la situación en esa comunidad autónoma española, donde un nuevo gobierno regional recobró la gestión autonómica el sábado pasado.

El anterior Ejecutivo español gestionaba hasta ese día la administración catalana -desde el 27 de octubre de 2017- para frenar el proceso independentista ilegal catalán, amparado en el artículo 155 de la Constitución y con el apoyo de socialistas y liberales.

En declaraciones a Antena 3 TV, Ábalos aseguró que los socialistas mantienen una posición firme contra la independencia de Cataluña y no ha habido alianzas ni negociaciones con los secesionistas.

El presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, urgió este lunes una reunión con Sánchez para hablar "de gobierno a gobierno" y "negociar".

Sobre la intención del nuevo Ejecutivo español de mantener intervenidas las cuentas catalanas, dijo Torra que el levantamiento del articulo 155 -el sábado pasado, cuando tomó posesión el gobierno catalán- lleva aparejado suprimir también "las medidas que se tomaron unos meses antes" de su aplicación.

El Ministerio español de Hacienda, que controla mensualmente las finanzas catalanas desde noviembre de 2015, asumió directamente los pagos del gobierno de Cataluña en septiembre de 2017 para evitar que se destinaran a financiar políticas orientadas a la independencia ilegal de Cataluña.

Según Torra es "muy importante" conocer el proyecto del nuevo Gobierno español para Cataluña respecto al "derecho de autodeterminación" y sobre los políticos encarcelados provisionalmente acusados de rebelión y malversación por el proceso independentista catalán.

A Estremera he visitat els amics i companys Oriol, Jordi, Josep, Raül i Quim. Els he agraït que defensin la llibertat i la dignitat de Catalunya des de la presó. Ara, és urgent que sapiguem quin projecte té el president Pedro Sánchez per a Catalunya. Volem solucions. Ja. pic.twitter.com/UuR2WE1nCv