Juncker invita a Sánchez a Bruselas

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, invitó este martes al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a visitarle en Bruselas en una fecha aún por concretar, pero que será antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea del 28 y 29 de junio.

"Juncker habló esta mañana con Pedro Sánchez", explicó en rueda de prensa el portavoz-jefe comunitario, Margaritis Schinas, quien añadió que el presidente del Ejecutivo de la UE invitó a Sánchez a reunirse con él en una fecha "que será fijada antes de la cumbre de junio".

El portavoz precisó que ambos ya se reunieron en el pasado en Bruselas.

Los presidentes de las tres instituciones europeas (Comisión, Consejo y Eurocámara) han felicitado a Sánchez en los últimos días y expresado su deseo de reunirse pronto con él.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mantuvo su primera conversación telefónica con el nuevo presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien dijo que mantuvo una charla "constructiva y proeuropea" que espera continuar.

"Primera llamada al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Espero continuar nuestra conversación constructiva y proeuropea cuando nos reunamos para la cumbre de junio", publicó Tusk en su perfil de Twitter.

First phone call with Spain’s PM @sanchezcastejon. Look forward to continuing our constructive and pro-European discussion when meeting ahead of the June #EUCO.