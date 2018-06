La nueva ministra de Economía será Nadia Calviño, alta funcionaria en la CE

Madrid (EuroEFE).- Nadia Calviño, alta funcionaria de la Comisión Europea, será la nueva ministra de Economía en el Gobierno de Pedro Sánchez, según han confirmado a EFE fuentes del PSOE.

La nueva responsable de la economía española tiene un perfil marcadamente técnico y su nombre también sonó en las últimas semanas como posible aspirante a gobernadora del Banco de España.

La economista y abogada gallega Nadia Calviño pasará a ser ministra de Economía en el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras ocho años al servicio de la Comisión Europea, dónde desde 2014 es directora general de Presupuestos.

Calviño (La Coruña, 1968) ha sido desde 2014 directora general del departamento que se dedica a la programación financiera y la elaboración de los presupuestos anuales y las normas contables y financieras.

En este puesto ha trabajado al lado del actual comisario, Günther Oettinger, y de su predecesora y actual consejera delegada del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, supervisando la actividad de cinco direcciones y 450 empleados.

