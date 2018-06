Rajoy anuncia que dejará el liderazgo del PP días después de perder el Gobierno

Madrid (EuroEFE).- El hasta hace unos días presidente del Gobierno español Mariano Rajoy anunció este martes que deja el liderazgo del Partido Popular (PP, centroderecha) y pondrá fin a una trayectoria de 37 años en política.

El veterano dirigente conservador aprovechó una reunión de la dirección de su partido para asegurar que, en breve, se convocará un congreso extraordinario que procederá a elegir a su sucesor al frente de los "populares".

Será entonces cuando Mariano Rajoy deje la primera línea de la política española en la que desde 1981 ha ocupado todo tipo de cargos públicos, hasta llegar a ser durante ocho años ministro en los gabinetes de José María Aznar (1996-2004) y jefe del Ejecutivo desde finales de 2011.

El viernes pasado una moción de censura presentada por los socialistas fue aprobada en el Congreso de los Diputados y llevó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a asumir la Jefatura del Gobierno que Rajoy ha desempeñado durante casi seis años y medio.

Durante más de 30 años he servido al @PPopular en distintos cargos e instituciones, por ninguno he peleado para desplazar a nadie y he cumplido siempre con mi deber. Ha llegado el momento de poner punto y final a esta etapa. Es lo mejor para mí, para el PP y para España. pic.twitter.com/Swi5Oj2bLt