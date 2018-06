Puertos de Francia y Bélgica piden concreción sobre los planes del "brexit"

Londres (EuroEFE).- Los jefes de los puertos de Calais (Francia) y Zeebrugge (Bélgica) pidieron este martes que se cierre cuanto antes un acuerdo sobre el "brexit" para poder adaptar sus instalaciones, en una declaración en la Cámara de los Comunes británica.

El consejero delegado del puerto belga, Joachim Coens, dijo a la comisión del Tesoro que es "vital" que el Gobierno de Londres y la Comisión Europea acuerden un futuro sistema de aduanas para cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE), el 29 de marzo de 2019.

Coens advirtió de que "no es posible" estar preparados para la situación posterior al "brexit" si no saben con antelación los cambios requeridos.

"El periodo de transición de dos años (desde la fecha de salida hasta diciembre de 2021) está bien, siempre que sepamos desde el principio lo que tenemos que hacer", afirmó.

"Si este periodo de transición significa que habrá más incertidumbre, entonces nunca estaremos preparados, nunca", enfatizó.

.@Port_Zeebrugge in the House of Commons today @CommonsTreasury. The port demands urgent clarity on what will happen post-Brexit in order to secure a smooth transition. pic.twitter.com/mWD9pOLW7p