Londres pide a Bruselas negociar un acuerdo de seguridad sin "condiciones"

Londres, 6 jun (EFE).- El ministro británico para el "brexit", David Davis, afirmó este miércoles en Londres que su Gobierno quiere negociar un futuro acuerdo de cooperación en materia de seguridad con los 27 socios restantes de la Unión Europea (UE) sin "condiciones".

"El Reino Unido hizo una oferta incondicional a la Unión Europea y cualquier paso por parte de otros para plantear condiciones a nuestra oferta solo servirá para poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos de todos" los países, dijo el ministro en un discurso.

Davis indicó que el plan de Bruselas de limitar el acceso británico a la red de navegación Galileo tras su salida de la UE supone "dispararse un tiro en el pie" por parte del bloque comunitario.

Galileo, conocido como el "GPS europeo", contará con un servicio civil que se utilizará en navegación y telecomunicaciones, y otro militar, conocido como Servicio Público Regulado (PRS, en inglés) que estará encriptado y tendrá fines militares, como guiar misiles.

