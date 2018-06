Nueva ley electoral europea podría castigar a los minoritarios

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo de la Unión Europea, integrado por los Gobiernos de los países miembros, propuso este jueves subir el umbral de voto necesario en las elecciones europeas del 2 al 5 % en las circunscripciones de más de 35 escaños, incluidas las circunscripciones únicas nacionales, como España.

La medida, que será refrendada por la Eurocámara en la sesión plenaria de julio para que pueda entrar en vigor de cara a los comicios del Parlamento Europeo de mayo de 2019, dejaría fuera a algunas coaliciones o partidos en España que hasta ahora tendrían representación como ERC, Bildu o Primavera Europea, pues obtuvieron menos el 5 %.

#EP2019 elections

EU ambassadors reach agreement on a set of measures to modernise EU electoral law: https://t.co/DN2t1wAJCa



=> to enhance citizens' participation in @Europarl_EN elections

=> to set a threshold of 2-5% for constituencies with > 35 seats@EU2018BG