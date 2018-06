La cumbre del G7 comienza entre tensiones de EEUU y sus aliados

La Malbaie (Canadá) (EuroEFE).- Los países del G7, los más ricos e industrializados del mundo, comenzaron este viernes su cumbre en la localidad canadiense de La Malbaie en medio del pesimismo sobre su resultado dadas las profundas diferencias en comercio y política exterior, entre otros, entre Estados Unidos y sus aliados.

Aunque la agenda establecida por Canadá -anfitrión de la cumbre- se centra en temas de igualdad de género, desarrollo económico más igualitario y la lucha contra la contaminación de plásticos en el océano, entre otros temas, ese programa ha saltado por los aires debido al desencuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el resto de los países que integran el G7 (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, EEUU, Canadá y Japón) más la Unión Europea (UE).

La reunión se inició con la llegada oficial de presidentes y primeros ministros a un hotel de lujo situado en la localidad de La Malbaie, donde se desarrola esta cumbre que se clausura el sábado.

El anfitrión de la reunión, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, recibieron uno a uno a los líderes de los otros seis países en los jardines del hotel, situado a orillas del río San Lorenzo y unos 140 kilómetros al noroeste de Quebec.

Todos los líderes, excepto Trump, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, acudieron a La Malbaie acompañados de sus cónyuges.

Trump, que expresó su descontento por tener que viajar a Canadá, ha atacado en las últimas horas a través de Twitter las políticas comerciales de Europa y Canadá, que considera son "injustas" para Estados Unidos.

Canada charges the U.S. a 270% tariff on Dairy Products! They didn’t tell you that, did they? Not fair to our farmers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2018

Este país desencadenó las diferencias con sus aliados cuando Trump decidió a finales de mayo imponer aranceles del 25 % y del 10 % a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente, de esas naciones aliadas, que respondieron con medidas similares para productos estadounidenses.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado que el G7 no rebajará la declaración final para acomodar la negativa de Trump a tratar asuntos como el cambio climático y el comercio, y ha sugerido que el texto final podría no contar con la firma de Estados Unidos.

Los representantes de la Unión Europea, los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dejaron claro este viernes que Europa no va a ceder ante Trump, por lo que anticipan la reunión "más difícil" en años. Tusk, además, acusó al mandatario estadounidense de querer "cambiar el orden internacional".

La Casa Blanca anunció ya que Trump abandonará este sábado la cumbre antes de que finalice para viajar directamente desde Canadá hacia Singapur, donde el día 12 de junio tiene previsto reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-Un. También se anunció que debido a un retraso de la llegada del dirigente norteamericano este no podría reunirse con Macron, pero finalmente sí que se llevó a cabo el encuentro.

Pursuing the conversation. Engaging, keeping the dialogue alive, now & ever. Sharing, reaching out, always, to promote the interests of the French people, and all those who believe in a world we can build together. With President Donald Trump, prior to the opening of G7 Summit. pic.twitter.com/SD5hzLBO0X — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 de junio de 2018





Macron advierte a Trump de que se puede quedar aislado

La tensión entre Macron y Trump ha subido en las últimas horas después de que el presidente francés advirtiera al magnate de que la Cumbre del G7 puede terminar con un acuerdo firmado solo por seis países y sin EE.UU.

"Al presidente estadounidense puede que no le importe estar aislado, pero a nosotros tampoco nos importa firmar un acuerdo con seis países si es necesario", dijo Macron en Twitter, en referencia a Francia, Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido e Italia, a la vez que recordó que esos seis países "representan valores, representan un mercado económico que tiene el respaldo del peso de la historia y que ahora es una verdadera fuerza internacional".

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 de junio de 2018

En la víspera, Macron y Trudeau recalcaron durante una rueda de prensa conjunta en Ottawa que seguirán siendo "educados y respetuosos" pero también "firmes" con el presidente de EE.UU.

Trump pide que Rusia vuelva al G7 y enfada a los aliados

Por su parte, poco antes de llegar a Canadá, Trump lanzó otra andanada contra sus socios al solicitar la reincorporación de Rusia al grupo. "Soy la peor pesadilla de Rusia (...) Pero dicho esto, Rusia debería estar en esta reunión", afirmó Trump en la Casa Blanca poco antes de despegar rumbo a la cumbre del G7 que finaliza el sábado.

"¿Por qué tenemos una reunión sin Rusia? Te guste o no, y puede que no sea políticamente correcto, tenemos que gestionar los asuntos globales", agregó el mandatario.

Moscú fue expulsada del entonces llamado G8 en 2014 después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea, y se desencadenase un conflicto entre los dos vecinos.

Esa posición solo fue secundada por el nuevo primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que en un mensaje en Twitter dijo estar "de acuerdo con el presidente Donald Trump: Rusia debería reintegrarse en el G8. En el interés de todos".

Fuentes comunitarias señalaron en las últimas horas que uno de los principales temores de la Unión Europea con respecto al desconocido Conte, que asumió la jefatura del Gobierno italiano hace dos días, es que se aproxime a las posturas de Trump y de Rusia.