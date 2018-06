Juncker se ofrece a viajar a EE.UU. para solucionar el conflicto comercial

La Malbaie (Canadá) - (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ofreció al presidente estadounidense, Donald Trump, viajar a Washington para poner fin al creciente contencioso comercial que enfrenta a los dos aliados.

La oferta la realizó el viernes 8/6/2018 durante la sesión de la tarde de la Cumbre del G7 que hoy empezó en la localidad canadiense de La Malbaie y en la que los países del grupo discutieron el tema del comercio internacional.



Fuentes comunitarias indicaron a periodistas que Trump no contestó de forma definitiva a la propuesta de Juncker.



Otra fuente de la Unión Europea (UE) con conocimiento directo de lo acontecido en la reunión sobre comercio señaló que "la discusión no fue caldeada" y que los siete líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido participaron en la discusión.



Pero la misma fuente, a preguntas de Efe, reconoció que, aunque el ambiente fue mucho más distendido que el que existía hasta justo antes del inicio de la cumbre, los países europeos no están más satisfechos que antes.



Lo más satisfactorio de la reunión, según las fuentes comunitarias, es que los representantes de la UE en la cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentaron datos para contrarrestar las tesis de Trump.

"Trump repitió sus argumentos ya conocidos sobre el déficit comercial pero pudimos contrarrestarlo con cifras. Esta es la primera vez que se produce un cara a cara con Trump desde que impuso los aranceles (sobre acero y aluminio) así que fue una oportunidad para discutir sus presunciones", explicó la fuente.

Otra fuente, indicó que Juncker presentó numerosos datos concretos para rebatir las tesis de Trump en materia comercial.



"El comercio internacional es mucho más complicado que como lo ha presentado hasta ahora el presidente estadounidense", señalaron las fuentes europeas.



Hoy, el segundo y último día de la cumbre, los países del G7 tratarán sobre la igualdad de género y posteriormente, con los líderes de 12 países invitados a la reunión, sobre la salud de los océanos.



A esta última fase de la cumbre no asistirá Trump, que ya ha anunciado que partirá de Le Manoir Richelieu a las 10.30 hora local (14.30 GMT) del sábado para volar directamente de Canadá a Singapur donde el 12 de junio se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

