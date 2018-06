El "brexit", en manos de los diputados británicos

Londres (EuroEFE) .- La Cámara de los Comunes debate este martes y miércoles la llamada ley del "brexit", que traslada la legislación comunitaria al cuerpo normativo británico, después de que los lores hayan introducido enmiendas al texto, entre ellas, una que respalda la permanencia del país en una unión aduanera.

May pide a los diputados que no "socaven" su posición negociadora con Bruselas

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, alertó a los diputados de su formación de que una nueva rebelión en la Cámara de los Comunes en la tramitación de la ley del "brexit" socavaría su posición negociadora ante Bruselas.

La legislación regresa a la cámara Baja británica tras haber incorporado 15 nuevas enmiendas en su paso por la Cámara de los Lores, unas cláusulas que la primera ministra espera que sean rechazadas.

El Partido Conservador no tiene mayoría absoluta en los Comunes, por lo que requiere el apoyo de los diez diputados del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP).

En diciembre, doce parlamentarios conservadores rompieron la disciplina de partido y forzaron a May a aceptar una enmienda que obliga al Gobierno a someter a votación el futuro acuerdo sobre el "brexit" al que llegue con Bruselas.

La jefa de Gobierno pidió este lunes ante el llamado Comité 1922, un grupo que reúne a todos los diputados "tories" excepto aquellos que ocupan cargos ministeriales, que no se repita la rebelión de hace seis meses.

"Debemos tener en mente el mensaje que el Parlamento enviará esta semana a la Unión Europea" (UE), dijo May.

"Estoy intentando negociar el mejor acuerdo para el Reino Unido. Tengo confianza en que puedo lograr un acuerdo que nos permita firmar pactos comerciales y al mismo tiempo tener una frontera con la Unión Europea con las menores fricciones posibles", señaló.

"Pero si se permite que se mantengan las enmiendas de los Lores, esa posición negociadora quedará socavada", afirmó la jefa de Gobierno.

The #UK wants seamless and frictionless trade of goods after we exit the #EU . We propose a comprehensive system of mutual recognition. pic.twitter.com/mdqmL1ouby

May había previsto celebrar el debate sobre la ley del "brexit" durante una única sesión en los Comunes, pero cedió ante las presiones de diputados de diversas formaciones para otorgar más tiempo a sus intervenciones y finalmente el texto será examinado entre mañana y el miércoles.

Los diputados evaluarán, entre otras enmiendas, una cláusula que impediría al Ejecutivo firmar un acuerdo sobre el "brexit" sin el apoyo del Parlamento y podría obligar a la primera ministra a regresar a la mesa de negociaciones en caso de que el pacto fuera rechazado.

Otra enmienda defiende la permanencia del Reino Unido en el Espacio Económico Europeo (EEE), a fin de conservar el acceso al mercado único, mientras que otra llama al Gobierno a dar los "pasos necesarios" para que el país pueda "participar" en una "unión aduanera" con la UE tras el "brexit".

La Cámara de los Lores incorporó asimismo una cláusula por la cual se sometería al escrutinio parlamentario la fecha en la que se romperá de forma oficial los lazos entre el Reino Unido y la UE, previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

Dimite secretario de Estado de Justicia británico antes debate del "brexit"

Una división de opiniones que tiene también su reflejo en el seno del Ejecutivo. El secretario de Estado de Justicia británico, Phillip Lee, presentó este martes su dimisión, horas antes de que la Cámara de los Comunes debata la llamada ley del "brexit".

I am incredibly sad to have had to announce my resignation as a minister in Her Majesty’s Government so that I can better speak up for my constituents and country over how Brexit is currently being delivered. Statement to follow shortly on my website.