Discrepancias en la UE con la crisis del "Aquarius"

Roma/Berlín/Bruselas (EuroEFE).- El rechazo de Italia y Malta a recibir al barco "Aquarius", que lleva a bordo a 630 inmigrantes, ha reactivado el debate sobre la futura política migratoria de la Unión Europea (UE) con profundas discrepancias entre los socios comunitarios, e incluso en el seno de gobiernos como el alemán, al frente de una de las principales potencias europeas.

La decisión unilateral de Italia ha suscitado cierto entusiasmo en países centroeuropeos, como los integrantes del Grupo de Visegrado, pero sobre todo críticas desde el corazón de la UE: Alemania, Francia y España.

Merkel pide unidad

La canciller alemana, Angela Merkel, alertó este martes contra toda respuesta "unilateral" en materia migratoria, en medio de las fuertes presiones para que dé un giro restrictivo a la política de asilo, tanto en Alemania como en Europa.

"Ningún país puede cambiar unilateralmente las reglas de asilo en la Unión Europea", dijo la líder alemana en una comparecencia con su homólogo austríaco, Sebastian Kurz, de visita en Berlín para preparar la próxima cumbre de la UE y la presidencia de turno comunitaria que corresponderá a su país a partir del 1 de julio.

Ambos líderes aludieron una y otra vez a la necesidad de Europa de mostrar "cohesión" y "fortaleza", frente a la "situación difícil" -en palabras de Merkel- que se vive a escala global.

Asimismo mostraron coincidencia en el objetivo de "reforzar las fronteras exteriores de la UE" ya que, según Kurz, solo si se logra detener las corrientes migratorias hacia Europa se podrá garantizar "la pervivencia de una Europa sin fronteras internas".

Federal Chancellor @sebastiankurz met with the German Federal Chancellor Angela Merkel in Berlin today. Germany is not only our neighbor and friend, but also our most important trading partner. Their discussion focused mainly on the upcoming EU-Presidency #eu2018at. 1/3 pic.twitter.com/dEhzCEFLtQ