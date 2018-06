Acabar con el "ping-pong político" sobre inmigración

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- Más fondos para hacer frente a la crisis migratoria en el Mediterráneo y acabar, en palabras del comisario Dimitris Avramópulos, con el "ping-pon político" en esta materia. La Comisión Europea (CE) detalló este martes su propuesta presupuestaria a largo plazo para inmigración y aduanas, que contempla casi triplicar los fondos comunitarios destinados a la gestión migratoria entre 2021 y 2027 y emplear a 10.000 guardas costeros adicionales.

La inmigración es "real" y "afecta a seres humanos"

"El incidente con el Aquarius en el Mediterráneo nos ha recordado, una vez más, que la inmigración no es sólo una discusión teórica. La inmigración es muy real y tangible. Y por encima de todo, afecta a los seres humanos", dijo el comisario europeo de Migración, Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramópoulos, en la presentación.

"Nadie cree que sea una responsabilidad italiana, maltesa o española. Es una responsabilidad europea que requiere una respuesta europea, en todos los aspectos y de todos sus Estados miembros (...). No podemos seguir con el ping-pong político sobre quién es responsable" porque "todos lo somos", dijo el eurocomisario.

Avramópulos se expresó de esa manera durante la presentación de la propuesta presupuestaria de la Comisión Europea (CE) para 2021-2027 sobre inmigración, que contempla dedicar 34.900 millones de euros a la gestión fronteriza de la Unión Europea, frente a los 13.000 millones presupuestados entre 2014 y 2020, cuando se registraron crisis migratorias en la UE a raíz de la inestabilidad en Siria, Irak, Libia, Eritrea o Afganistán

"Aunque la situación es mucho más estable ahora, los pasados tres años nos han enseñado que no podemos permitirnos otra repetición de 2015, ni política ni financieramente. Necesitamos soluciones financieras", agregó Avramópoulos.

La CE llegó entonces a un acuerdo para entregar 3.000 millones de euros a Turquía para atender a los refugiados en su territorio y frenar la avalancha en las cosas griegas, mientras que el Ejecutivo comunitario propuso el pasado marzo otros 3.000 millones adicionales.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, detacó qure se trata de "un aumento sin precedentes en materia de financiación" para estar "preparados para apoyar a los Estados miembros con rapidez: donde lo necesiten y cuando lo necesiten, especialmente en caso de crisis".

Ejes fundamentales

La propuesta comunitaria presentada en Estrasburgo (Francia) se estructura en torno a dos ejes, el primero de ellos diseñado para reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea con 21.300 millones de euros entre 2021 y 2027, que recoge 4.800 millones de euros para los Estados miembros en función del peso que asuman en la recepción de inmigrantes.

Además, la CE plantea un fondo de 3.200 millones de euros para una "respuesta rápida y flexible" que permita hacer frente a las "necesidades urgentes", y 1.300 millones adicionales para modernizar equipos de control de fronteras como cámaras de vigilancia, escáneres y perros y laboratorios antidroga.

Proponemos aumentar la financiación para la gestión de la #migración en un 51% en el marco del Fondo de Asilo y Migración. Apoyará a los países UE en:

Asilo

Migración legal e integración

Lucha contra la migración irregular y retorno

Bruselas subrayó en su propuesta que la Comisión "nunca ha financiado vallas y tampoco lo hará con el nuevo presupuesto de la UE".

Fuera de este fondo de emergencia, la Comisión aboga por destinar 12.000 millones de euros a la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA) y a la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), que actualmente cuenta con una plantilla que no llega a los 500 efectivos.

El segundo de los pilares de la proposición del Ejecutivo comunitario se centra en apoyar una "política robusta, realista y justa" para la gestión de la migración, a la que se destinarían 10.400 millones de euros bajo el "renovado" Fondo de Asilo y Migración destinado a "contrarrestar la migración irregular y los retornos", es decir, un 51 % más que en entre 2014 y 2020.

Ese fondo estaría dotado con 6.300 millones de euros para apoyar los países de la UE en la gestión de la migración a largo plazo, mientras que se reservarán otros 4.200 millones para proyectos de los Estados miembros con "verdadero valor añadido europeo" en ámbitos como el reasentamiento para responder a emergencias migratorias.

La CE contempla redondear esa dotación con financiación "adicional" e "instrumentos políticos" para "intensificar la cooperación en materia de migración" con terceros países, mejorar las oportunidades en origen y "la cooperación en materia de retorno y readmisión y migración legal.

Fuera de ese fondo, la Comisión sugiere destinar cerca de 900 millones de euros para reforzar las agencias de la UE con competencias en migración y, en particular, fortalecer la Agencia para el Asilo de la Unión Europea.

El nuevo plan presupuestario de la CE, que deberá ser negociado con los Estados miembros y por el Parlamento Europeo, toma como referencia la actual propuesta comunitaria de reforma del Reglamento de Dublín, que estipula el reparto de los demandantes de asilo en la Unión.

La modificación de ese polémico sistema de asilo se debatirá en la próxima cumbre de líderes europeos del 28 y 29 de junio, con un trasfondo de fuertes divisiones internas en la UE en un contexto en el que la migración ha marcado las agenda política reciente de países como Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Eslovenia, Holanda, Austria, Hungría o Suecia.

Un debate extraordinario en la Eurocámara de asistencias humanitarias a propósito del "Aquarius"

Los grupos políticos de la Eurocámara decidieron este lunes modificar su agenda para celebrar este miércoles un debate extraordinario de asistencias humanitarias a propósito del "Aquarius".

La portavoz del PSOE en la Eurocámara, Iratxe García, reclamó este martes al resto de Gobiernos europeos en un debate en la Eurocámara que se sumen a la solidaridad de España y su ofrecimiento para acoger a los refugiados e inmigrantes del "Aquarius".

La eurodiputada señaló que este episodio muestra "la cara más oscura de Europa" y se dijo "orgullosa" de la postura de España y su voluntad de atender "a quien más lo necesita".

García se ha mostrado muy dura con el exeurodiputado de la Liga Norte y nuevo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, al que ha llamado a "recuperar la dignidad y la decencia".

Por su parte, el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, reclamó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que "aplique la ley" y hagan "controles inmediatos" a las personas que lleguen a bordo del "Aquarius" a Valencia para "devolver" a los inmigrantes económicos.

"Hay que hacer una separación muy clara. Una cosa son los que tiene derecho de asilo, los refugiados que huyen de conflictos como Siria, y otra los inmigrantes ilegales", afirmó Weber en rueda de prensa.

El eurodiputado alemán subrayó sobre los migrantes que "cuando lleguen a Valencia estarán llegando a una frontera de la Unión Europea y deberá aplicarse la ley europea".

"Claro que aplaudimos la decisión humanitaria del Gobierno español, fue positiva, pero nadie se plantea retirar la valla de Ceuta y Melilla porque proteger las fronteras también es una política española", afirmó.

Weber se mostró a favor de "un serio debate" en el próximo año previo a las elecciones europeas de mayo de 2019 para la gestión de la inmigración ilegal.

"Nadie duda de que debe rescatarse a la gente de morir en el mar. Pero, ¿qué pasa luego?", apuntó.

El líder del PPE reiteró que su postura pasa por el establecimiento de puntos de control ("hotspots") fuera de la UE, en países como Túnez, para que los que buscan viajar a Europa sepan si tendrán o no derecho a asilo.

Mientras, el líder del grupo de los liberales (ALDE) en el Parlamento Europeo (PE), Guy Verhofstadt, amenazó con denunciar al Consejo (países de la UE) si los líderes europeos no alcanzan un acuerdo en materia de asilo e inmigración en la cumbre del 28 y el 29 de junio.

"Si los líderes de la UE no acuerdan reformar nuestro sistema común de migración y asilo, tendremos que llevar al Consejo de la UE ante los tribunales", alertó en el pleno del PE Verhofstadt, quien señaló que el artículo 265 del Tratado de Lisboa recoge la posibilidad de denunciar al Consejo "si no actúa".

