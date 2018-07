Hungría, ante la justicia europea por incumplir las normas de asilo

Bruselas/Roma (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) decidió este jueves llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que su legislación sobre asilo y retorno no cumple con la normativa europea, en el último paso del procedimiento de infracción que Bruselas abrió a ese país en 2015 por este asunto.

Bruselas señala que las autoridades húngaras no dan a los inmigrantes "un acceso efectivo a los procedimientos de asilo" y critica también que los solicitantes de asilo sean retenidos "indefinidamente" en las zonas de tránsito sin respetar las garantías procesales que se aplican en estos casos.

El Ejecutivo comunitario inició este procedimiento de infracción contra Hungría en diciembre de 2015, a lo cuál siguió, una carta de emplazamiento complementaria y posteriormente un dictamen motivado.

Una vez analizada la respuesta del Gobierno húngaro a los requerimientos comunitarios, Bruselas no considera que la mayoría de sus preocupaciones hayan sido solucionadas.

For breaches of EU law, we pursue legal action against EU countries for failing to comply with their obligations → https://t.co/uvR9UTXDPv pic.twitter.com/llxu38PPhX — European Commission (@EU_Commission) 19 de julio de 2018

Respecto a la ley húngara de asilo y retorno, Bruselas señala que el país solo acepta recibir solicitudes de asilo enviadas desde determinadas áreas de tránsito en sus fronteras exteriores, donde solo se permite el acceso a un limitado número de personas y tras "periodos de espera excesivamente largos".

"El procedimiento fronterizo que implementa Hungría no cumple la ley europea porque no respeta la duración máxima de cuatro semanas durante las que se puede retener a alguien en un centro de tránsito y no ofrece garantías especiales a solicitantes vulnerables", avisa la Comisión.

En cuanto a su normativa de retornos, la CE considera que la ley húngara no cumple las normas europeas porque no asegura que las decisiones de retorno se publiquen de forma individual e incluyan información sobre "compensaciones legales", por lo que pone en riesgo que los retornos se realicen sin las salvaguardias apropiadas

Otro procedimiento de infracción contra Hungría por criminalizar la ayuda a refugiados

Además, la CE ha abierto otro procedimiento de infracción por su polémica ley, que castiga con hasta un año de prisión a quien ayude a una persona que haya entrado de forma ilegal en Hungría, lo cual incluye a refugiados y solicitantes de asilo.

Doing what we've all agreed is key to an effective #SecurityUnion. The Commission will continue to help Member States. But today we've written to those who still need to implement #EUPNR and the police directive #infringements — Julian King (@JKingEU) 19 de julio de 2018

La Comisión considera que la nueva legislación, aprobada el pasado 20 de junio (el Día Internacional de los Refugiados), "es preocupante" porque criminaliza actividades que respaldan solicitudes de asilo y residencia en el país e introduce una base de "no-admisibilidad" para los demandantes de asilo.

La carta de emplazamiento formal enviada este jueves por Bruselas a Budapest es el primer paso de un procedimiento de infracción que puede concluir, si la CE considera que no se han abordado correctamente sus preocupaciones, en el envío del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Hungría tiene ahora dos meses para responder a esta primera carta.

Italia abandonará la Operación Sofía contra el tráfico de migrantes

Italia ha expresado su voluntad de dejar de aplicar las normas de desembarco de la Operación Sofía para luchar contra el tráfico de migrantes en el Mediterráneo Central, lo que supone que los barcos militares de la UE ya no podrían desembarcar a inmigrantes en este país.

"Italia pidió la revisión de la Operación Sofía y anunció su voluntad de dejar de aplicar sus normas", aseguró en una rueda de prensa la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Maja Kocijancic.

In June, 13 100 irregular crossings were detected on the main migratory routes into the EU, 56% fewer than in the same month of last year https://t.co/kkarjQCIJm Watch our video pic.twitter.com/oZDRoC744W — Frontex (@Frontex) 17 de julio de 2018

Este anuncio, según relató la portavoz, se produjo ayer durante la reunión del Comité Político y de Seguridad (CPS) del Consejo Europeo, que también se reunirá mañana para tratar este asunto.

"Italia todavía tiene que formalizar esta petición, pero creo que antes todavía seguirán las conversaciones en el marco del CPS, que todavía no han terminado", agregó Kocijancic.

Al ser preguntada por si la salida de Italia de la Operación Sofía pondría en peligro su continuidad, dijo que las implicaciones "están todavía siendo analizadas" y, en todo caso, serán discutidas también en los futuros encuentros del CPS.

La Operación Sofía es una misión de la UE que tiene un doble objetivo: combatir las redes de tráfico que operan en el Mediterráneo Central y reducir las pérdidas de vidas en el mar.

Los barcos que participan en la operación suelen desembarcar a los migrantes que rescatan en el Mediterráneo en puertos italianos, donde la agencia europea guardafronteras Frontex ha instalado puntos de identificación y registro de los acogidos.

Está previsto que España asuma el mando de la Operación Sofía el próximo 1 de septiembre, aunque su cuartel general seguirá estando en Roma.

Un gabinete de crisis en la UE para gestionar la inmigración

Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha escrito una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para proponer un "gabinete de crisis" en la Unión Europea que se ocupe de mediar ante las llegadas de inmigrantes.

Conte reveló en una entrevista publicada en el diario "Il Fatto Quotidiano" que el pasado martes escribió una segunda carta a Juncker y Tusk para proponer esta iniciativa.

El primer ministro italiano, sostenido por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, explicó que este gabinete o comité de crisis, bajo la guía de la UE, se ocuparía de mediar con los países miembros para reubicar a los inmigrantes llegados a las costas europeas como se hizo en los pasados casos en Malta e Italia.

"La subdivisión de migrantes tiene que convertirse en una praxis y no tiene que ser Italia quien se debe ver obligada a llamar a los países europeos", explicó.

Conte se refería al caso del pasado domingo, cuando se autorizó el desembarco de 450 inmigrantes que permanecían a bordo de dos barcos militares frente a las costas de Sicilia (sur) tras la voluntad de cinco países europeos, entre ellos España, de acoger a una parte de ellos.

Lo mismo ocurrió en Malta con los inmigrantes del barco de la ONG alemana Lifeline y que fueron repartidos en 9 países europeos.

En la entrevista, Conte aseguró que el ministro del Interior, Matteo Salcini, no "es una persona indiferente a ciertos valores" y que defiende una política destinada a "reducir las salidas y por tanto los muertos en el mar".

Conte se dijo confiado en que algunos "países extraeuropeos acepten la creación (en su territorio) no de centros de identificación sino centros de protección para examinar las solicitudes de asilo y que los verdaderos refugiados tengan el derecho de venir a Europa y evitar el negocio de los traficantes".

Por Laura Zornoza y Cristina Cabrejas (edición: Desirée García)