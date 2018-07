Europa se vuelca con Grecia contra su ola de incendios más grave en una década

Atenas (EuroEFE).- Grecia ha recibido ofertas de ayuda y solidaridad de muchos países europeos, así como de Israel, para afrontar las consecuencias de los dramáticos incendios que han arrasado una zona urbanizada a tan solo 30 kilómetros de Atenas, y que, según el primer balance, han costado la vida a medio centenar de personas.

Se trata una de las olas de incendios los más graves en el país y en toda Europa en los últimos 20 años. En 2007, Grecia ya sufrió una nueva ola de fuegos que acabó con la vida de más de 60 personas. Otros lugares en Europa, como el caso de Portugal el pasado año, han sufrido también graves incendios e importante pérdida de vidas humanas.

Ayuda europea

España y Chipre han sido los primeros países en responder positivamente a la solicitud de ayuda formulada ayer por la noche por el Gobierno de Alexis Tsipras, y participan en las tareas de rescate y extinción con medios aéreos y humanos.

También Francia ha ofrecido ayuda concreta, según anunció el presidente Emmanuel Macron.

"Nuestros pensamientos están con Grecia y con las víctimas de los incendios terribles", escribió Macron en su cuenta de Twitter, y añadió que Francia ayudará a Grecia como lo está haciendo con Suecia.

Además, se han recibido ofertas de Bulgaria, Italia, Alemania, Polonia e Israel, informó el Gobierno.

El primer ministro ha recibido llamadas de solidaridad del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Following the devastating fires in Greece, Cyprus, Spain and Bulgaria have made immediate offers of concrete assistance through our #EUCivPro Mechanism: planes, firefighters, medics and vehicles → https://t.co/ahzWdf3xFd pic.twitter.com/INLV6Dy4TP