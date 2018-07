Trump propondrá a Juncker que EEUU y la UE deroguen todos los aranceles

Washington/Bruselas (EuroEFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, propondrá este miércoles al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, la derogación de todos los aranceles mutuos, según anunció el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

"La Unión Europea (UE) viene mañana a Washington a negociar un acuerdo comercial. Tengo una idea para ellos. ¡Tanto EE.UU. como la UE suprimimos todos los aranceles, restricciones y subsidios! ¡Eso sería finalmente comercio libre y justo!", afirmó Trump.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de julio de 2018

El mandatario dijo además que EEUU "está listo" para adoptar su propuesta, pero aventuró que la UE "no lo estará".

Juncker está en Washington acompañado de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malsmtröm, para tratar de relajar las relaciones transatlánticas, que atraviesan sus horas más bajas a cuenta de los aranceles comerciales.

Juncker planea entablar un diálogo constructivo con Trump, pero sin ninguna oferta concreta de negociación, como le gustaría a la Administración estadounidense.

Trump alabó esta mañana la imposición de aranceles como estrategia negociadora y alardeó de que los países afectados optan ahora por desfilar por Washington.

"Los países que nos han tratado injustamente en comercio durante años están viniendo a Washington a negociar. Esto debió haber pasado hace años, pero como dice el refrán, ¡mejor tarde que nunca!", dijo el presidente.

Además de los gravámenes ya en vigor al acero y al aluminio europeo, medida respondida por la UE, EEUU amenaza ahora con aranceles del 20 % a las importaciones de automóviles europeos.

Juncker intentará evitar la guerra comercial

Juncker llega a EEUU acompañado por su comisaria de Comercio para hacer la enésima defensa del comercio libre y justo y entablar un diálogo constructivo, pero sin ninguna oferta concreta de negociación, como reclama Trump

Off to Washington. Will be with @JunckerEU meeting @realDonaldTrump to discuss our trade relations and try to de-escalate the situation. We should work together to adress global steel overcapacity, WTO reform etc. — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 24 de julio de 2018

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, EEUU se ha convertido en un socio mucho más impredecible para la Unión Europea, pero la confrontación sin precedentes en que se enmarca la visita empezó con la imposición de tarifas a las importaciones europeas de acero y aluminio el 1 de junio.

La UE represalió con sus propios aranceles a productos estadounidenses y, desde entonces, la situación no ha hecho sino empeorar y va camino de convertirse en una guerra comercial que podría ser desastrosa para la economía.

Trump ha amenazado con aplicar un arancel del 25 % a las importaciones de vehículos comunitarios, redoblado sus ataques hacia Alemania -su blanco europeo favorito- por su superávit y su relación con Rusia, criticado a la UE por multar a Google y dado una vuelta de tuerca a sus exigencias de mayor gasto en defensa.

El dirigente republicano, que tachó a la UE de "enemigo", tuiteó este mismo martes: "los países que nos han tratado injustamente en comercio durante años están viniendo todos a Washington a negociar (...) ¡mejor tarde que nunca!".

Countries that have treated us unfairly on trade for years are all coming to Washington to negotiate. This should have taken place many years ago but,

as the saying goes, better late than never! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de julio de 2018

Con este telón de fondo, Bruselas insiste en que no habrá ofertas sobre la mesa, aunque desde Alemania crecen las voces que piden negociar para evitar unos aranceles a los coches que le perjudicarían más que a ningún socio, ya que el 28,4 % de sus exportaciones a EEUU son de vehículos.

La UE en su conjunto vende vehículos y piezas por valor de casi 50.000 millones de euros a Estados Unidos, principal destino de estas exportaciones.

Diferentes puntos de vista sobre las negociaciones

La canciller alemana, Angela Merkel, se mostró "abierta" la semana pasada a negociar la reducción de tarifas a los vehículos estadounidenses, pero advirtió de que eso solo es posible con apoyo de toda la UE y no se puede conceder exclusivamente a EEUU porque violaría las normas de la OMC.

La Confederación de la Industria de Alemania pidió a Trump y Juncker "tirar del freno de mano" para parar la escalada y advertió del perjuicio para EEUU, algo de lo que también alerta el Fondo Monetario Internacional.

Pero el secretario de Comercio estadounidense, Steven Mnuchin, dejó claro en el G20 de Finanzas que no cree que las tarifas vayan a minar el crecimiento de su país y lanzó una oferta para negociar un acuerdo de libre comercio "sin aranceles", "justo y recíproco", entre la UE y EEUU.

Wrapped up a very successful #G20Finance. Thank you to Argentina for hosting! pic.twitter.com/UB4aG79kve — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 22 de julio de 2018

Sin embargo, Bruselas y otras capitales temen que eso sería negociar "con una pistola en la sien", en palabras del ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, para quien "la guerra comercial ya ha sido declarada".

La guerre commerciale est déjà déclarée et elle ne fera que des perdants. J’appelle Donald Trump à revenir à la raison et au respect de ses alliés ! #G20Argentina



Mon interview dans @LaCroix https://t.co/DO8YJvdXbf pic.twitter.com/nq9xDtXMqG — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 23 de julio de 2018

Para Juncker, la UE debe conseguir acuerdos "bien sopesados y sin lanzarse en los primeros brazos que nos estrangularían".

En este clima de desconfianza mutua las expectativas de cara a la visita son bajas y la Comisión prepara ya la respuesta a los eventuales aranceles.

As part of the response to the US tariffs on steel & aluminium products, the College of @EU_Commission has endorsed additional import duties on a list of US products. See the full list. https://t.co/UnQ6tcEsi1 — EU Trade (@Trade_EU) 6 de junio de 2018

"No hay mucho optimismo con respecto al resultado (...). EEUU está retando a la UE en varios frentes y seguirá haciéndolo con este presidente", dice la analista del centro German Marshall Fund Rosa Balfour, quien cree que la CE no convencerá a Trump porque sus intenciones van más allá del comercio.

"Cualquier argumento racional es irrelevante desde su punto de vista. La industria automovilística estadounidense no está a favor de lo que propone, pero él está hablándole a su base electoral y atacando a Alemania", opinó en declaraciones a Efe.

La estrategia a corto plazo de la UE pasa por aplazar el máximo la imposición de aranceles sin violar sus líneas rojas en comercio, pero el "siguiente paso" debe ser "sacar a Alemania de la línea de fuego", según esta experta.

El jefe de los socialistas en la Eurocámara, Udo Bullman, resumió en buena medida el temor este martes en Bruselas: "Esperemos que la reunión sea algo más que otra exhibición de la costumbre del presidente de EEUU de enemistarse con sus amigos", dijo en un comunicado.

Por Laura Pérez-Cejuela y Albert Traver con aportaciones de Paula García Mora (edición: Desirée García)

