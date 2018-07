May toma el mando de las negociaciones del "brexit"

Londres/Ginebra (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, ha decidido asumir "personalmente" el control de las negociaciones del "brexit", que se encuentran, según el ministro para la salida de la Unión Europea (UE), Dominic Raab, en su "punto más sensible".

La líder conservadora remitió el martes un comunicado a la Cámara de los Comunes en el que explicó que Raab actuará como "sustituto" en su nombre en las conversaciones con Bruselas.

Algo que, a juicio de la portavoz para el "brexit" del Partido Laborista, Jenny Chapman, supone un desplante al nuevo ministro, que ocupó su cargo este mes después de la dimisión de David Davis por discrepancias sobre la estrategia gubernamental para abandonar el bloque comunitario.

Labour's shadow Brexit minister @JennyChapman: "Dominic Raab has been side-lined by the PM before he has even had the chance to get his feet under the table."https://t.co/5db0fmsRrE — Paul Waugh (@paulwaugh) 24 de julio de 2018

Para Chapman, "May ha apartado a Raab antes de que ni siquiera haya podido poner un pie en la mesa (de negociaciones)".

Sin embargo, el aludido negó tal afirmación y celebró la decisión de la "premier" porque garantizará que haya "una cadena de mando" para obtener "el mejor trato posible" con Bruselas.

Raab reconoció que anteriormente ha habido tensiones con la Unidad Europea de la Oficina del Gabinete, liderada por Olly Robins, y opinó que esto ayudará a reducirlas.

El Libro Blanco, “hito clave” en las negociaciones

El ministro presentó en Westminster el Libro Blanco que recoge la legislación que planea usar el Ejecutivo británico para implementar el Acuerdo de Retirada al que llegue con la UE, lo que consideró como otro "hito clave" del camino a la salida del bloque comunitario.

"El proyecto de ley de retirada es una legislación esencial y yo espero que todos aquellos que deseen ver un 'brexit' suave y ordenado lo respalden y se comprometan seriamente", señaló.

El Libro Blanco, de 38 páginas, establece los planes para el proyecto de Ley de la UE (Acuerdo de Retirada) que saldría adelante una vez el Parlamento apruebe el acuerdo que alcance el Gobierno con Bruselas para el "brexit".

Another step forward, yesterday, with the publication of the EU (Withdrawal Agreement) Bill White Paper. This Bill will implement the Withdrawal Agreement we agree with the EU in UK law giving citizens & businesses certainty as we leave the EU. #RoadToBrexit — Dominic Raab (@DominicRaab) 25 de julio de 2018

Raab insistió en la intención del Gobierno de llegar a un consenso con Bruselas para el mes de octubre, lo que permitiría que el nuevo proyecto de ley pasara por el Parlamento británico a finales de 2018 o principios de 2019.

El documento incluye cuestiones como los derechos de los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido y de los británicos viviendo en los 27 estados miembros restantes, el acuerdo financiero, así como detalles de un periodo de transición que se espera finalice en diciembre de 2020.

Raab manifestó que esta publicación permitirá un "escrutinio máximo" de los planes del Gobierno por parte de la Cámara parlamentaria.

Las negociaciones del Brexit en el “punto más sensible”, según el ministro Raab

Además, Raab compareció este martes ante el comité parlamentario en el que se analizó la salida del Reino Unido de la UE, donde proclamó que "probablemente las negociaciones se encuentren en el punto más sensible", después de que el negociador jefe europeo, Michel Barnier, indicara el viernes que hay aspectos de la propuesta de Londres que considera inviables.

Very happy to meet @DominicRaab this afternoon. I’m looking forward to our work over the coming weeks to 1) finalise the WA (incl. the backstop on IE/NI) & 2) prepare a political declaration on our future relationship https://t.co/C4XfyD9KUk pic.twitter.com/JlfLFtPsdo — Michel Barnier (@MichelBarnier) 19 de julio de 2018

El ministro para el "brexit" afirmó que no es "pesimista" sobre el impacto que provocaría en el país no llegar a un acuerdo de salida con los Veintisiete.

"No dudo que tendríamos que lidiar con incertidumbre a corto plazo, pero creo que a largo plazo todavía seríamos capaces de prosperar", sostuvo.

Raab aseguró que afronta las negociaciones con "confianza económica y ambición política".

El Parlamento británico celebró este martes su última jornada operativa antes del receso estival que lo mantendrá cerrado hasta el próximo mes de septiembre. Un tiempo en el que, según anunció a comienzos de semana la residencia oficial de la primera ministra, Downing Street, May y algunos de sus ministros aprovecharán para mantener reuniones con sus colegas europeos.

Londres entrega a OMC los compromisos y concesiones para después del brexit

Paralelamente, el Reino Unido presentó este martes a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el borrador de la lista de compromisos y concesiones de ese país para el acceso al mercado de mercancías tras su salida de la Unión Europea (UE) en 2019.

El embajador británico ante la OMC, Julian Braithwaite, entregó a los países miembros la lista para que estos la certifiquen en un plazo de tres meses, informó la organización multilateral en un comunicado.

El Reino Unido debe dar este paso porque hasta su salida de la UE se adhiere a los compromisos asumidos por el bloque comunitario en el seno de la OMC, pero al salirse de la Unión el 29 de marzo de 2019 se tendrá que someter a las reglas de manera individual.

La lista refleja las concesiones arancelarias específicas otorgadas por el Reino Unido a un determinado producto, así como otras concesiones no arancelarias.

Los compromisos se refieren a los sectores objeto de apertura al mercado y se indica el grado de acceso que se otorga en esos sectores (por ejemplo, si existen restricciones a la propiedad extranjera) y las limitaciones que puedan ponerse al trato nacional (si no se otorgan a las empresas extranjeras derechos de los que gozan las empresas nacionales), según explica la OMC.

Delighted the UK’s WTO goods schedule is being circulated today formally to all @WTO members for certification. It seeks to replicate the concessions and commitments applicable to the UK as part of the EU today. An important milestone as we prepare for our departure from the EU. pic.twitter.com/1vgcpgFV7T — Julian Braithwaite (@JulianUNWTO) 24 de julio de 2018

Braithwaite señaló en su cuenta de Twitter que la lista "busca replicar las concesiones y los compromisos aplicables al Reino Unido como parte de la UE actualmente".

El embajador británico recalcó que se trata de "un hito importante" para su país en la medida en que se prepara para salir de la Unión a finales de marzo de 2019.

Por Paula Baena Velasco y Céline Aemisegger con aportaciones de Claudia Boesser (edición: Desirée García)

